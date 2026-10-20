Четири особе ухапшене у Лакташима: Пуцали у ваздух, метак погодио ауто у дворишту куће

Аутор:АТВ редакција
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Четири лица из Лакташа ухапшена су након што су пуцали из ватреног оружја, а један од испаљених метака оштетио је аутомобил паркиран у дворишту породичне куће, саопштено је из ПУ Бањалука.
Како је саопштено из полиције, све је пријавио мушкарац из Србије који је и видио оштећење на свом ауту.
"Полицијској станици Лакташи јуче око 10.15 часова мушкарац из Србије пријавио је да је уочио оштећења на свом путничком возилу које је било паркирано у дворишту породичне куће на подручју Лакташа. Оперативним радом и извршеним увиђајем утврђено је да су лица Н.К., Н.К., Ј.Н. и Б.Л., сви из Лакташа, 18. октобра у вечерњим часовима пуцала из ватреног оружја у непознатом правцу, којом приликом су од испаљеног пројектила настала оштећења на возилу. Лица Н.К., Н.К., Ј.Н. и Б.Л. лишена су слободе и од њих су, уз потврду, одузети предмети који се доводе у везу са извршењем наведених кривичних дјела, између осталог и полуаутоматска и аутоматска пушка", наводе из полиције.
На лицу мјеста пронађене су и изузете чауре и меци, као и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.
"Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи предузимају мјере и радње на документовању кривичних дјела „Изазивање опште опасности“, „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“ и „Оштећење и одузимање туђе ствари", наводе из полиције.
Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који се изјаснио да се ради о наведеним кривичним дјелима.
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