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Радник поште главом разбио излог? Сумња се на једно

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19.10.2026 17:57

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Права драма одвијала се данас у пошти код Жељезничке станице у Сарајеву када је мушкарац главом разбио стаклени излог.

Чему је претходио овај инцидент, за сада није познато, а према незваничним информацијама, он је наводно покушао себи нанијети тјелесне повреде.

"Није нам пријављено ништа", кратко је речено из Оперативног центра МУП-а КС.

Према незваничним информацијама Аваза, наводно је ријеч о упосленику БХ Поште.

Инцидент се догодио у јутарњим сатима.

Више информација бит ће познато накнадно.

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Тагови :

тјелесне повреде

Сарајево

инцидент

Црна хроника

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