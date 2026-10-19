Радник поште главом разбио излог? Сумња се на једно

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одвијала се данас у пошти код Жељезничке станице у Сарајеву када је мушкарац главом разбио стаклени излог.
Чему је претходио овај инцидент, за сада није познато, а према незваничним информацијама, он је наводно покушао себи нанијети тјелесне повреде.
"Није нам пријављено ништа", кратко је речено из Оперативног центра МУП-а КС.
Према незваничним информацијама Аваза, наводно је ријеч о упосленику БХ Поште.
Инцидент се догодио у јутарњим сатима.
Више информација бит ће познато накнадно.
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