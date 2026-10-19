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Божићевој седам и по година затвора за саобраћајну несрећу у којој су погинуле четири особе

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19.10.2026 14:41

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Божићевој седам и по година затвора за саобраћајну несрећу у којој су погинуле четири особе

Марија Божић (39) из Лопара осуђена је у Основном суду у Брчком на јединствену казну од седам и по година затвора због саобраћајне несреће у којој су погинуле четири особе!

Божићева је оглашена кривом за извршење тешког кривичног дјела против безбједности јавног саобраћаја.

Несрећа се догодила 3. децембра 2024. године на такозваном ”Малезијском путу” у Брчком и у њој су погинули Ката Гељић (22), њена браћа Стјепан Гељић (19), Иво Гељић (16) и Томо Матановић сви из Брчког.

”Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ је у првостепеном кривичном поступку успјело доказати да је Марија Божић предметног дана извршила у стицају квалификоване облике кривичног дјела тешка кривична дјела против безбједности јавно саобраћаја због чега је осуђена на јединствену казну затвора у трајању од седам и по година”, саопштило је Тужилаштво Брчко дистрикта.

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Додају да је Божићевој изречена двогодишња мјера забране управљања моторним возилом. У ту мјеру неће бити урачунато вријеме проведено на издржавању казне.

”Након пријема писаног преписа пресуде Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ биће у прилици да изда опширније саопштење за јавност”, наводе у Тужилаштву.

Према наводима оптужнице Божићева је критичног дана претицала камион, те је изазвала судар више возила. Пресуда није правоснажна.

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Тагови :

Марија Божић

пресуда

Саобраћајна несрећа

Брчко

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