Божићевој седам и по година затвора за саобраћајну несрећу у којој су погинуле четири особе

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Марија Божић (39) из Лопара осуђена је у Основном суду у Брчком на јединствену казну од седам и по година затвора због саобраћајне несреће у којој су погинуле четири особе!
Божићева је оглашена кривом за извршење тешког кривичног дјела против безбједности јавног саобраћаја.
Несрећа се догодила 3. децембра 2024. године на такозваном ”Малезијском путу” у Брчком и у њој су погинули Ката Гељић (22), њена браћа Стјепан Гељић (19), Иво Гељић (16) и Томо Матановић сви из Брчког.
”Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ је у првостепеном кривичном поступку успјело доказати да је Марија Божић предметног дана извршила у стицају квалификоване облике кривичног дјела тешка кривична дјела против безбједности јавно саобраћаја због чега је осуђена на јединствену казну затвора у трајању од седам и по година”, саопштило је Тужилаштво Брчко дистрикта.
Хроника
Кобан бочни удар: Погинули сестра и два брата, четири особе повријеђене
Додају да је Божићевој изречена двогодишња мјера забране управљања моторним возилом. У ту мјеру неће бити урачунато вријеме проведено на издржавању казне.
”Након пријема писаног преписа пресуде Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ биће у прилици да изда опширније саопштење за јавност”, наводе у Тужилаштву.
Према наводима оптужнице Божићева је критичног дана претицала камион, те је изазвала судар више возила. Пресуда није правоснажна.
Хроника
Брчко завијено у црно: Сахрањени сестра и два брата
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
57
16
56
16
46
16
46
16
43
Тренутно на програму