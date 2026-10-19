Навијачи Јувентуса извиждали играче

Аутор:АТВ редакција
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Играчи Јувентуса суочили су се са жестоким протестима својих навијача након убједљивог пораза од 3:0 на домаћем терену од Лација.
Јувентус је очајно изгледао на терену током читаве утакмице.
🚨🧣🔥 JUVENTUS SCARVES SET ON FIRE IN FRONT OF THE PLAYERS
The scenes at the end of the match, as a few furious Juventus supporters burned club scarves while the Bianconeri players stood in front of the Curva. https://t.co/nxcYzTwOGn— JuveFC (@juvefcdotcom) October 19, 2026
По завршетку утакмице, дочекали су их звиждуци навијача. Појединци су и палили шалове Јувентуса. Да ствари не штимају показује и обрачун тренера Лућана Спалетија и капитена Бремера.
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Капитен ударио на саиграче у Јувентусу, Спалети му брутално одговорио: "И ти си крив за дебакл!"
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