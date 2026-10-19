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Навијачи Јувентуса извиждали играче

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19.10.2026 15:33

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Навијачи Јувентуса извиждали играче
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Marco Alpozzi

Играчи Јувентуса суочили су се са жестоким протестима својих навијача након убједљивог пораза од 3:0 на домаћем терену од Лација.

Јувентус је очајно изгледао на терену током читаве утакмице.

По завршетку утакмице, дочекали су их звиждуци навијача. Појединци су и палили шалове Јувентуса. Да ствари не штимају показује и обрачун тренера Лућана Спалетија и капитена Бремера.

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Тагови :

Јувентус

Навијачи

пораз

Серија А

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