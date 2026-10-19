Партизан издао саопштење послије пораза од Железничара

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски клуб Партизан саопштио је да изражава најоштрији протест због суђења Стефана Јекнића и (не)поступања ВАР собе на утакмици 12. кола Суперлиге Србије против Железничара у Панчеву.
„Приказани ниво суђења не би био прихватљив ни у нижим ранговима такмичења, а камоли у једном од дербија кола. Овим не желимо да умањимо побједу Железничара, међутим, нећемо прећутати скандалозан критеријум и низ одлука којима је Партизан директно оштећен. Утакмица пред пуним трибинама требало је да буде празник фудбала, а претворена је у демонстрацију судијске самовоље“, пише у саопштењу.
Дијељење (не)правде на овој утакмици права је слика и прилика помпезно најављених промјена Фудбалског савеза Србије, наводе црно-бијели.
„Не говоримо о једној погрешној процјени, већ о критеријуму који је недопустиво неуједначен и о низу одлука којима се директно нарушава интегритет фудбала у Србији. Одлука да се Марију Јурчевићу, након интервенције ВАР собе, жути картон преиначи у директан црвени (!) донесена је супротно критеријумима прописаним Правилима игре, и то у ситуацији која се одиграла најмање 30 метара од гола. Присуство и распоред тројице наших играча, правац кретања нападача и могућност контроле лопте апсолутно су морали бити узети у обзир при процјени да ли је спријечена изгледна прилика за постизање поготка. Умјесто тога, свједочили смо скандалозној одлуци која је непосредно утицала на исход утакмице“, нагласили су црно-бијели.
У Партизану сматрају да је једнако скандалозан и жути картон који је добио њихов фудбалер Же, иако није учествовао у сукобу због којег је кажњен. Истовремено, додају да прекршаји којима су заустављани обећавајући напади Партизана у више наврата нису кажњавани жутим картонима.
„Коначно, у ситуацији у којој је фудбалер Жељезничара играо руком у сопственом казненом простору, главни судија је без оклијевања одмахнуо руком, а интервенција ВАР собе је изостала. Како је ВАР судија Милан Митић нашао основ за промјену одлуке о Јурчевићевом картону, а не и за интервенцију у овој ситуацији? Захтијевамо да се објаве релевантни снимци и комуникација судијског тима у обје ситуације“, поручили су.
Клуб из Хумске додаје да су у 11 одиграних првенствених утакмица ове сезоне њиховим играчима показана четири црвена картона, а да за Партизан није досуђен ниједан пенал. Истичу да те податке не могу посматрати одвојено од одлука на које указују.
„Фудбалски савез Србије остао је нијем на наше досадашње иницијативе и пружену руку сарадње. Док слушамо помпезне најаве реформи, на терену гледамо наставак старе праксе. Без конкретних промјена, сва та обећања остају бацање прашине у очи јавности и покриће за проблеме које Савез не рјешава“, изјавили су црно-бијели.
За крај су поручили:
„У условима у којима не постоји повјерење у равноправан третман, сваки протест клуба, свака иницијатива за унапређење такмичења и сваки напор спортских радника губе свој смисао. Таквим поступањем не наноси се штета само Партизану, већ се обесмишљава фудбал у Србији и урушава повјерење јавности у његове институције. Фудбал би требало да буде најважнија споредна ствар на свијету. У Србији, нажалост, све чешће постаје споредан у односу на оне који би требало да обезбиједе његову регуларност“, закључују из Партизана.
(РТС)
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