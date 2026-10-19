Спремају се за најгоре – обустављена настава у школама, јединице за ванредне ситуације распоређене

Аутор:АТВ редакција
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Олуја Адам и даље пријети ширем подручју Валенсије и Балеарским острвима, саопштила је данас шпанска државна метеоролошка агенција (Аемет).
У прогнози Аемета наводи се да ће се нестабилно вријеме изазвано олујом Адам наставити овог понедјељка на Пиринејском полуострву и Балеарским острвима, уз веома обилне кише у Валенсијанској заједници, на југоисточној обали и острвима, преноси РТВЕ, наводећи да је ова непогода већ однијела два људска живота, један у Кабрера де Мару код Барселоне, а други у Сагунту код Валенсије.
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Још неколико сунчаних дана па стиже преокрет: Стиже киша и јаки удари вјетра
Настава је данас обустављена у школама широм Мајорке, Ибице и Форментере, као и у 15 општина у Аликантеу и 27 у Валенсији.
🚨 Spain, Xàbia/Jávea: DANA Adam is bringing torrential rain and flooding tonight. Roads are closed, flood alerts are out, a second ES-Alert told people to go upstairs, and schools are shut on Monday. https://t.co/UTndLVgKgS— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 18, 2026
На Балеарским острвима распоређене су јединице Војне јединице за ванредне ситуације (УМЕ) како би помогле службама за ванредне ситуације и ублажиле посљедице олује у том подручју, гдје је јутрос црвено упозорење снижено на наранџасти ниво.
Током дана падавине ће ослабити у овим областима и премјестити се ка Каталонији, гдје пљускови могу бити јаки или веома јаки и дуготрајни.
Киша и грмљавина прогнозиране су у Андалузији, Сеути и Мелиљи од раних јутарњих часова, а умјерене падавине вјероватне су и дуж астуријске обале, на висоравни Месета Сентрал, у Арагону и Навари, преноси Танјуг.
Регионална влада је, посредством Центра за координацију ванредних ситуација, послала нову поруку система Ес-Алерт, у којој позива становништво подручја погођених дуготрајним и интензивним кишама и поплавама усљед изливања ријека и накупљања воде да не путује, избјегава путовања и остане у својим домовима.
У поруци се грађани позивају да се држе подаље од ријека, јаруга и водотокова, да се попну на више спратове ако вода уђе у њихов дом и да не силазе у подруме и гараже, као и да не користе лифтове.
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