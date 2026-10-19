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Спремају се за најгоре – обустављена настава у школама, јединице за ванредне ситуације распоређене

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19.10.2026 08:00

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

Олуја Адам и даље пријети ширем подручју Валенсије и Балеарским острвима, саопштила је данас шпанска државна метеоролошка агенција (Аемет).

У прогнози Аемета наводи се да ће се нестабилно вријеме изазвано олујом Адам наставити овог понедјељка на Пиринејском полуострву и Балеарским острвима, уз веома обилне кише у Валенсијанској заједници, на југоисточној обали и острвима, преноси РТВЕ, наводећи да је ова непогода већ однијела два људска живота, један у Кабрера де Мару код Барселоне, а други у Сагунту код Валенсије.

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Настава је данас обустављена у школама широм Мајорке, Ибице и Форментере, као и у 15 општина у Аликантеу и 27 у Валенсији.

На Балеарским острвима распоређене су јединице Војне јединице за ванредне ситуације (УМЕ) како би помогле службама за ванредне ситуације и ублажиле посљедице олује у том подручју, гдје је јутрос црвено упозорење снижено на наранџасти ниво.

Током дана падавине ће ослабити у овим областима и премјестити се ка Каталонији, гдје пљускови могу бити јаки или веома јаки и дуготрајни.

Киша и грмљавина прогнозиране су у Андалузији, Сеути и Мелиљи од раних јутарњих часова, а умјерене падавине вјероватне су и дуж астуријске обале, на висоравни Месета Сентрал, у Арагону и Навари, преноси Танјуг.

Регионална влада је, посредством Центра за координацију ванредних ситуација, послала нову поруку система Ес-Алерт, у којој позива становништво подручја погођених дуготрајним и интензивним кишама и поплавама усљед изливања ријека и накупљања воде да не путује, избјегава путовања и остане у својим домовима.

У поруци се грађани позивају да се држе подаље од ријека, јаруга и водотокова, да се попну на више спратове ако вода уђе у њихов дом и да не силазе у подруме и гараже, као и да не користе лифтове.

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Тагови :

невријеме

падавине

обилне падавине

Шпанија

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