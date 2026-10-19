Авион на лету из Тел Авива принудно слетио у Софију због дојаве о бомби, пратили га војни ловци

Аутор:АТВ редакција
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Авион компаније „Аустријан ерлајнс“, који је саобраћао на линији од Тел Авива до Беча, синоћ је ванредно преусмјерен и принудно слетио на аеродром у Софији након дојаве о постављеној бомби, потврдиле су надлежне службе.
Према информацијама бугарског Министарства саобраћаја, у авиону типа „ербас А320“ налазиле су се 51 особа и шест чланова посаде.
Одмах по слијетању на аеродром „Васил Левски“ покренут је протокол за кризне ситуације, а сви путници и чланови посаде успјешно су евакуисани, без повреда.
Озбиљност ситуације потврдила је и реакција бугарских оружаних снага. Тамошње ратно ваздухопловство одмах је подигло борбени авион „миг-29“, који је пратио путнички авион кроз ваздушни простор све до безбједног слијетања.
Специјализоване полицијске јединице и антитерористички тимови обавили су детаљан контрадиверзиони преглед летјелице, а истрага о цијелом догађају је у току.
Из компаније „Аустријан ерлајнс“ потврдили су инцидент, наводећи да је упућена пријетња, али нису открили додатне оперативне детаље. Њихова матична групација „Луфтханза“ још се није званично огласила поводом инцидента.
Подаци сервиса за праћење летова показују да је авион на лету ОС82 у недјељу увече полетио са аеродрома „Бен Гурион“. У тренутку када је посада примила упозорење, летјелица се налазила у ваздушном простору Румуније, након чега је, око 30 минута касније, преусмјерена ка главном граду Бугарске. На аеродром у Софији слетјела је око три сата након поласка из Израела.
Овај инцидент догодио се након недавних озбиљних инцидената у европском и блискоисточном ваздушном простору. Прошлог мјесеца спријечена је отмица авиона компаније „Флајдубаи“ на лету према Тел Авиву, када је нападнут капетан. Путници и чланови посаде савладали су нападача, а авион је безбједно слетио у Саудијској Арабији.
(Кликс)
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