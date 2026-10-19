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Турска шаље јасну поруку свијету: Новац за оружје расте за 229 одсто

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19.10.2026 07:17

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Турска шаље јасну поруку свијету: Новац за оружје расте за 229 одсто
Фото: Tanjug / AP / Nedim Enginsoy

Турска планира да у буџету за 2027. годину повећа издвајања за набавку оружја, муниције и војних система за 229 одсто, изјавио је турски министар трезора и финансија Мехмет Шимшек на Истанбулском економском форуму.

Према писању портала Клеш репорт, Влада је за одбрану предвидјела око 45 милијарди долара, а за унутрашњу безбједност додатних 26 милијарди долара.

Шимшек је поручио да ће Турска наставити да јача војно одвраћање јер сукоби мијењају глобалну безбједносну слику.

Повећање се односи на набавку

Како наводи Клеш репорт, (Clash Report) раст од 229 одсто не односи се на цјелокупни одбрамбени буџет, већ на куповину оружја, муниције и система наоружања. Анкара тиме настоји да прошири војне капацитете и настави улагања у домаћу одбрамбену индустрију.

Приједлог буџета тек треба да усвоји Велика народна скупштина Турске, која ће одредити коначне износе. Детаљи о финансирању појединачних програма набавке и одбрамбених пројеката још нису објављени.

Извоз премашио 10 милијарди долара

Извоз турске одбрамбене и авио-индустрије у првих девет мјесеци 2026. године износио је око 6,9 милијарди долара, док је у посљедњих 12 мјесеци премашио 10 милијарди долара, наводи Клеш репорт, а преноси Кликс.

Шимшек је рекао да се Турска приближава листи десет највећих извозника наоружања на свијету.

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Тагови :

Турска

војска

наоружавање

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