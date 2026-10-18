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Свечаност се претворила у трагедију: Војник пао током спуштања ужетом, није му било спаса

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18.10.2026 21:55

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Свечаност се претворила у трагедију: Војник пао током спуштања ужетом, није му било спаса
Фото: X

Свечаност уочи утакмице америчког фудбала у Сан Антонију претворила се у трагедију након што је припадник америчког ратног ваздухопловства пао са велике висине током спуштања ужетом на терен стадиона „Аламодом“.

Несрећа се догодила јуче, непосредно пред почетак утакмице Универзитета Тексас у Сан Антонију (УТСА), који традиционално организује церемонију у част америчких војника и ветерана.

У оквиру свечаног програма било је планирано да се четворица припадника ратног ваздухопловства спусте ужетом на терен, и то 15 минута прије почетка сусрета.

Међутим, приликом спуштања са конструкције изнад семафора један од војника изгубио је контролу и пао на терен.

Медицинске екипе одмах су реаговале и пружиле му прву помоћ, након чега је на носилима транспортован у болницу. Упркос напорима љекара, није успио да преживи.

Његову смрт потврдила је ваздухопловна база Нелис у Невади, наводећи да је страдали војник био припадник 6. ескадриле за борбену обуку. Његово име за сада није саопштено.

Из УТСА су се огласили на друштвеној мрежи Икс, поручивши да су дубоко потресени несрећом, док је градоначелница Сан Антонија Џина Ортиз Џонс упутила саучешће.

Због трагичног догађаја почетак утакмице помјерен је за десетак минута.

УТСА је на крају забиљежио побједу резултатом 38:34, али је спортски резултат остао у сјенци несреће. Тренер домаће екипе Џеф Трејлор након утакмице је овај догађај окарактерисао као трагичан.

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Тагови :

погибија

војник

САД

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