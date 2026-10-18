Свечаност се претворила у трагедију: Војник пао током спуштања ужетом, није му било спаса

Аутор:АТВ редакција
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Свечаност уочи утакмице америчког фудбала у Сан Антонију претворила се у трагедију након што је припадник америчког ратног ваздухопловства пао са велике висине током спуштања ужетом на терен стадиона „Аламодом“.
Несрећа се догодила јуче, непосредно пред почетак утакмице Универзитета Тексас у Сан Антонију (УТСА), који традиционално организује церемонију у част америчких војника и ветерана.
У оквиру свечаног програма било је планирано да се четворица припадника ратног ваздухопловства спусте ужетом на терен, и то 15 минута прије почетка сусрета.
Међутим, приликом спуштања са конструкције изнад семафора један од војника изгубио је контролу и пао на терен.
Медицинске екипе одмах су реаговале и пружиле му прву помоћ, након чега је на носилима транспортован у болницу. Упркос напорима љекара, није успио да преживи.
A U.S. Army officer falls to the field at high speed during a fast rope demonstration gone wrong during the Navy vs UTSA pregame tonight.
The officer was attended to on the field and taken to the hospital on a stretcher. There has been no update on his condition but we pray that he was not seriously injured.
https://t.co/Q4nOKhhNjn— U.S Military Clips (@usmilihist) October 18, 2026
Његову смрт потврдила је ваздухопловна база Нелис у Невади, наводећи да је страдали војник био припадник 6. ескадриле за борбену обуку. Његово име за сада није саопштено.
Из УТСА су се огласили на друштвеној мрежи Икс, поручивши да су дубоко потресени несрећом, док је градоначелница Сан Антонија Џина Ортиз Џонс упутила саучешће.
Због трагичног догађаја почетак утакмице помјерен је за десетак минута.
УТСА је на крају забиљежио побједу резултатом 38:34, али је спортски резултат остао у сјенци несреће. Тренер домаће екипе Џеф Трејлор након утакмице је овај догађај окарактерисао као трагичан.
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