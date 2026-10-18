EУ на највећој прекретници у својој историји?

Аутор:Марко Гаврић
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Рат у Украјини, енергетска и безбједносна питања, миграције, економски притисци и јачање политичких подјела, само су неки од изазова са којима се суочава Европска унија.
Јача је него икада, али и најнестабилнија до сада, изложена спољним и унутрашњим притисцима, овако је Урсула фон дер Лајен почела свој говор о стању Европске уније пред Европским парламентом.
„Суочени смо са свијетом који је отворено непријатељски настројен. Агресија у виду територијалног рата бијесни на нашем континенту, а други сукоби су избили у нашој близини. Ипак, наш пут је јасан: изградња независне Европе која има снагу да дјелује. Наш трговински дефицит са Кином сада износи милијарду евра дневно. Достигнута је прекретница. Неки кажу да се назире други ’кинески шок’, али он је већ ту. То се види у нашим заједницама и фабрикама широм Уније. Овакво стање је неодрживо“, поручила је предсједница Европске комисије, Урсула Фон дер Лајен.
Обрад Кесић упозорава на озбиљан губитак правца унутар саме ЕУ. Сматра да се Брисел суочава са кризом каква није виђена од оснивања Европске заједнице, а главни кривац је тренутни политички естаблишмент.
"Расположење за миграцију се потпуно промјенило, само што политички естаблишмент и у Њемачкој и у Европској унији још нису прихватили да народ, грађани земаља чланица ЕУ они не желе отворене границе“, рекао је амбасадор и Шеф мисије БиХ при ЕУ, Обрад Кесић.
„Европској унији због сопствених проблема просто треба политика проширења, јер политика проширења је најуспјешнија политика у историји ЕУ и та политика проширења у ствари амортизује унутрашње проблеме и омогућава ЕУ да ипак иде напријед и да се бави са собом на један активнији начин“, рекао је спољнополитички аналитичар и дипломата, Зоран Миливојевић.
ЕУ није пред пропашћу, али се налази на највећој прекретници у својој историји. Рат на границама, економско заостајање за Кином и Америком, те унутрашње политичке свађе јасно показују да стари начин функционисања више не доноси резултате, закључују аналитичари.
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