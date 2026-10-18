Петровић: Сигурно снабдијевање, без терета високих тржишних цијена за грађане

Аутор:АТВ редакција
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"Електропривреда Републике Српске" један је од најстабилнијих стубова привреде Републике Српске и БиХ, а цијена електричне енергије за потрошаче у Српској најнижа је у окружењу, изјавио је Срни генерални директор овог предузећа Лука Петровић.
Он је истакао да се енергетски сектор суочава са сложеним тржишним околностима, растом цијена електричне енергије на тржишту и проблемима у производњи, посебно у условима неповољне хидролошке године.
Петровић је навео да су цијене електричне енергије на тржишту у претходних пет година достизале и 800 евра по мегават-часу, док су се током претходне двије деценије углавном кретале између 50 и 80 евра, а данас је до 300 евра.
"`Електропривреда Републике Српске` и даље обезбјеђује најниже цијене електричне енергије у односу на окружење", рекао је Петровић, додајући да би, када би електричну енергију продавала по цијенама као у Словенији, на располагању имала око 500 милиона КМ више.
Према његовим ријечима, да су цијене као у Србији, тај износ би био око 250 милиона КМ, док би примјена цијена из Федерације БиХ на количине електричне енергије којима располаже "Електропривреда Републике Српске" донијела око 120 милиона КМ.
Петровић је нагласио да је један од значајних резултата Управе "Електропривреде Републике Српске", заједно са Рудником и Термоелектраном /РиТЕ/ Угљевик, ресорним министарством и Владом Српске, рјешавање спора пред арбитражом у Вашингтону, чији је одштетни захтјев словеначке "Електропривреде" износио 672 милиона евра.
Он је појаснио да спорови у вези са испоруком електричне енергије Словенији датирају из 1996. године, те да је обавеза поштовања правних процедура и међународног права важна за одговорно пословање енергетског сектора.
Као један од одговора на изазове у енергетском сектору, навео је развој нових производних капацитета, истичући да се интензивно ради на хидроелектранама Бистрица и Дабар, да је расписан тендер за соларну електрану Требиње три, као и за изградњу вјетропарка Хргуд код Берковића.
"Комбинацијом соларне енергије, вјетра и воде можемо доћи у ситуацију да током одређених дана у години енергију не купујемо, већ продајемо", рекао је Петровић, нагласивши да је за реализацију таквих пројеката потребно више година.
Он је оцијенио да се стање у енергетском сектору не може посматрати само кроз појединачне податке о увозу и извозу електричне енергије, већ је потребно узети у обзир тржишне цијене, расположиве производне капацитете и обавезе према другим електроенергетским системима.
Петровић је рекао да 86 одсто грађана Републике Српске плаћа рачуне електричне енергије испод 80 КМ, напомињући да ће 2027. година бити тешка, али да се у другој половини 2027. године очекује пуштање у рад једне од хидроелектрана на Бистрици, а у 2028. години излазак на мрежу хидроелектране "Дабар".
Говорећи о писању појединих медија о поскупљењу цијене електричне енергије, Петровић је рекао да је ријеч о паушалним оцјенама појединих новинара.
"Постоји процедура за то. Не повећава Лука Петровић цијену електричне енергије. Постоје процедуре, биланси стања и успјеха, тачно се зна колико смо енергије купили и продали. Ми тај податак морамо дати Регулаторној агенцији за енергетику, а она нема одговорност, већ само сабира оно што јој доставимо. Процедура је јасна, да се до 1. децембра најави повећање цијене електричне енергије за наредну годину", рекао је Петровић.
Он је рекао да о томе да ли ће доћи до поскупљења цијене електричне енергије "главну полугу сабира Влада", те да уколико Влада Републике Српске установи да може да покрије неке минусе који се остварују из куповине и продаје енергије у матичном предузећу, она ће то покрити.
"Ако не може да покрије, мијењаћемо цијене. То није хир, него збир података који се деси са куповином енергије. Посљедње три године недостајале су огромне количине енергије због лоше хидрологије", рекао је Петровић.
Петровић је указао и на проблеме у раду Термоелектране Угљевик, чији је радни вијек при крају, због чега су потребна додатна улагања у постројење и рудник, како би се обезбиједиле довољне количине угља одговарајућег квалитета.
"Нећемо одустати од тог система. Влада је до сада много уложила да се стабилизује, као и `Електропривреда`. Ми смо до данас подијелили девет плата уредно у Угљевику, а рудник и термоелектрана је радила мање од три мјесеца", рекао је Петровић.
Он је рекао да имају угља, али да би се дошло до њега треба урадити измјене и допуне рударских пројеката, као и експропријацију, која је највећи проблем.
"Мораће Народна скупштине Републике Српске у новом сазиву да донесе законе да се за важне пројекте, ауто-путеве, брзе цесте и руднике промтно улази у имовину како би се дошло до угља. Ми сад имамо ситуацију да не можемо доћи до угља. Не фали нам новца, већ имамо процедуре које трају и годину дана", рекао је Петровић и додао да очекује да ситуација са имовинско-правним односима у Угљевику буде ријешена до нове године.
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