Арсенал преживио драму у финишу: Један гол одлучио побједника против Нотингема

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Арсенала дошли су до важна три бода на гостовању Нотингем Форесту, који је пружио жесток отпор, али на крају ипак остао празних руку. Лондонски тим славио је минималним резултатом 1:0, а питање побједника ријешено је тек у завршници сусрета.
Арсенал је од самог почетка преузео контролу над лоптом и покушавао да пронађе пут до гола домаћих. Колико су гости били доминантни у посједу говори и податак да су након пола сата игре имали лопту у ногама чак 76 одсто времена.
Ипак, Нотингем се није ограничио само на одбрану. Домаћини су у 19. минуту запријетили преко Дана Ндојеа, који није успио да искористи добро додавање Лијама Делапа.
На другој страни, Кај Хаверц је у 37. минуту шутирао главом преко гола, да би четири минута касније пропустио још бољу прилику када је лопту послао тик поред стативе.
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Пред одлазак на одмор Нотингем је могао до предности, али је Давид Раја одбранио ударац Ксавера Шлагера, па се на полувријеме отишло без голова.
Наставак је донио знатно отворенију игру. Домаћини су у 54. минуту имали одличну прилику преко Муриља, чији је ударац главом зауставио Раја.
Арсенал је узвратио преко Деклана Рајса, који је у 72. минуту из изгледне позиције шутирао преко пречке. Шест минута касније покушао је и Букајо Сака, али је Матц Селс сјајном интервенцијом сачувао своју мрежу.
Међутим, у 80. минуту ни голман Нотингема није имао рјешење. Рајс је упослио Нонија Мадуекеа, који је одмах шутирао, а лопта је на путу до гола закачила једног играча, промијенила смјер и завршила у мрежи за вођство Арсенала од 1:0.
Нотингем је након примљеног гола кренуо на све или ништа, а у 89. минуту био је надомак изједначења. Крис Вуд је шутирао из казненог простора, али је један од дефанзиваца Арсенала избио лопту са саме гол-линије.
У судијској надокнади домаћи су пропустили још двије прилике. Прво је Муриљо након сјајног соло продора шутирао поред стативе, а затим је блокиран и покушај Делапа.
Арсенал је тако сачувао минималну предност и однио сва три бода, док Нотингему остаје жал за пропуштеним приликама у самом финишу утакмице.
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