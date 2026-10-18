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Фабрегас наставља са изненађењима, Комо добио и Фиорентину

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18.10.2026 17:48

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Нико Паз из Кома, трећи лијево, постиже гол током фудбалске утакмице Серије А између Фиорентине и Кома у Фиренци, Италија, у недјељу, 18. октобра 2026.
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Massimo Paolone

Екипа Сеска Фабрегаса славила је у гостима против Фиорентине са 1:3. Комо је након ове побједе стигао до четврте позиције Серије А.

Комо је од почетка био опасан, а већ у 15. минуту Лукас да Куња је озбиљно запријетио, али је Давид де Хеа одлично интервенисао. Голман Фиорентине и минут касније зауставио је покушај Анастасиоса Дувикаса, а у 25. минуту одбранио је и ударац главом Ника Паза.

Нико Паз
Нико Паз
Tanjug/AP/LaPresse/Massimo Paolone

Гости су до предности стигли у 32. минуту, када је Матија Либерали прошао противничког играча и прецизним ударцем са ивице шеснаестерца погодио уз лијеву стативу.

Само четири минута касније Комо је удвостручио вођство. Алекс Ваље је одлично центрирао, а Нико Паз главом послао лопту у мрежу за 0:2.

Нико Паз
Нико Паз
Tanjug/AP/LaPresse/Massimo Paolone

Фиорентина је успјела да се врати у утакмицу у 42. минуту. Послије корнера лопта се одбила до Марина Понграчића, који је из близине погодио за 1:2.

Марин Понграчић слави гол
Марин Понграчић слави гол
Tanjug/AP/LaPresse/Massimo Paolone

Понграчић је у судијској надокнади првог полувремена поново затресао мрежу и накратко донио изједначење домаћину, али је након провјере ВАР-а погодак поништен због офсајда.

Фиорентина је офанзивно ушла у друго полувријеме, али је Комо у 56. минуту стигао до трећег поготка. Нико Паз је упослио Дувикаса, који је ушао у шеснаестерац и прецизним ударцем по земљи савладао Де Хеу за 1:3.

Домаћи су након тога преузели иницијативу и покушали да смање заостатак. Вилфрид Њонто је у 72. минуту шутирао поред стативе, а три минута касније Алију Њије је главом погодио стативу.

Велику прилику имао је и Николо Фађоли у 76. минуту, али је голман Кома Жан Бутез одличном интервенцијом сачувао предност гостију.

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Фиорентина је наставила да напада и у завршници сусрета, међутим, одбрана Кома издржала је притисак и сачувала два гола предности.

Комо је тако стигао до вриједне побједе у Фиренци, док је домаћину остао жал за пропуштеним приликама, посебно у другом полувремену.

Екипа Сеса Фабрегаса наставља добру игру у Серији А. Након седам одиграних кола налазе се на четвртој позицији на табели. Са друге стране, Фиорентина биљежи изузетно лош старт.

Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас
Tanjug/AP/Patrick Post

Из седам мечева имају пет пораза, једну побједу и један реми. Са четири бода налазе се на 19. позицији табеле.

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Тагови :

Комо

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