Фабрегас наставља са изненађењима, Комо добио и Фиорентину

Аутор:АТВ редакција
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Екипа Сеска Фабрегаса славила је у гостима против Фиорентине са 1:3. Комо је након ове побједе стигао до четврте позиције Серије А.
Комо је од почетка био опасан, а већ у 15. минуту Лукас да Куња је озбиљно запријетио, али је Давид де Хеа одлично интервенисао. Голман Фиорентине и минут касније зауставио је покушај Анастасиоса Дувикаса, а у 25. минуту одбранио је и ударац главом Ника Паза.
Гости су до предности стигли у 32. минуту, када је Матија Либерали прошао противничког играча и прецизним ударцем са ивице шеснаестерца погодио уз лијеву стативу.
Само четири минута касније Комо је удвостручио вођство. Алекс Ваље је одлично центрирао, а Нико Паз главом послао лопту у мрежу за 0:2.
Фиорентина је успјела да се врати у утакмицу у 42. минуту. Послије корнера лопта се одбила до Марина Понграчића, који је из близине погодио за 1:2.
Понграчић је у судијској надокнади првог полувремена поново затресао мрежу и накратко донио изједначење домаћину, али је након провјере ВАР-а погодак поништен због офсајда.
Фиорентина је офанзивно ушла у друго полувријеме, али је Комо у 56. минуту стигао до трећег поготка. Нико Паз је упослио Дувикаса, који је ушао у шеснаестерац и прецизним ударцем по земљи савладао Де Хеу за 1:3.
Домаћи су након тога преузели иницијативу и покушали да смање заостатак. Вилфрид Њонто је у 72. минуту шутирао поред стативе, а три минута касније Алију Њије је главом погодио стативу.
Велику прилику имао је и Николо Фађоли у 76. минуту, али је голман Кома Жан Бутез одличном интервенцијом сачувао предност гостију.
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Фиорентина је наставила да напада и у завршници сусрета, међутим, одбрана Кома издржала је притисак и сачувала два гола предности.
Комо је тако стигао до вриједне побједе у Фиренци, док је домаћину остао жал за пропуштеним приликама, посебно у другом полувремену.
Екипа Сеса Фабрегаса наставља добру игру у Серији А. Након седам одиграних кола налазе се на четвртој позицији на табели. Са друге стране, Фиорентина биљежи изузетно лош старт.
Из седам мечева имају пет пораза, једну побједу и један реми. Са четири бода налазе се на 19. позицији табеле.
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