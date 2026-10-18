Мурињу се тресе клупа: Перез већ одабрао његовог насљедника

Аутор:АТВ редакција
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Незадовољство у Реал Мадриду све је веће због резултата на почетку сезоне, а према посљедњим информацијама, руководство клуба већ разматра могућност промјене на тренерској клупи.
Жозе Мурињо није успио да донесе очекивани преокрет у игри мадридског великана, који и даље заостаје за Барселоном. Осим резултата, додатну забринутост изазивају односи унутар екипе, јер португалски стручњак још није успио да успостави жељену атмосферу и уиграност међу фудбалерима.
Иако је по доласку добио широка овлашћења, финансијску подршку и могућност да екипу појача играчима по сопственом избору, Мурињо за сада није оправдао очекивања челника клуба.
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Због тога се све гласније говори о његовој будућности, а поједини медији тврде да предсједник Реала Флорентино Перез већ зна коме би повјерио екипу у случају растанка са Португалцем.
Ријеч је о Дидијеу Дешану, легендарном француском фудбалеру и тренеру, који је Свјетско првенство освајао и као играч и као селектор.
Према тим наводима, Перез је најближим сарадницима већ открио да управо Дешана види као идеалног кандидата за Мурињовог насљедника.
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Ипак, одлука о евентуалној смјени још није донесена. Португалац и даље има подршку фудбалера, али би наредни резултати могли одредити колико ће се још задржати на клупи.
Посебно важан биће предстојећи Ел Класико, с обзиром на то да Реал већ има значајан заостатак за највећим ривалом.
Уколико се ситуација ускоро не промијени, није искључено да Перез повуче радикалан потез и покрене нову реконструкцију стручног штаба.
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