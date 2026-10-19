Цијена нафте пада након што је Трамп суспендовао санкције Русији

Аутор:АТВ редакција
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Цијена нафте Брент у понедјељак је пала у раном трговању на азијским тржиштима. Разлог је одлука америчког предсједника Доналда Трампа да обустави санкције и царине против Русије, због чега тржиште очекује већи извоз руског горива.
Према подацима агенције Ројтерс, термински уговори за нафту Брент до 1.40 часова по нашем времену појефтинили су за 1,43 долара, односно 1,3 одсто, на 108,43 долара (189 КМ) по барелу.
Америчка нафта ВТИ пала је за 53 цента, или 0,52 одсто, на 100,88 долара (175 КМ) по барелу.
Пад је услиједио након што је Брент у петак завршио трговање на највишем нивоу од 19. маја. Истог дана цијена је накратко достигла 110 долара по барелу. Раст су изазвале тензије на Блиском истоку и забринутост за безбједност бродова.
Према подацима компаније Кплер, напади на трговачке бродове прошле седмице смањили су извоз сирове нафте из Залива на око 8,5 милиона барела дневно. Седмицу раније извоз је био већи од 20 милиона барела дневно.
Трамп је у петак потписао извршну уредбу којом су обустављене кључне санкције и царине против Русије. Ријеч је о мјерама из такозваног Грејамовог закона, који је Трамп потписао прошлог мјесеца на захтјев законодаваца који желе да појачају притисак на Москву због рата у Украјини.
Санкције су требало да ступе на снагу за неколико дана. Обустава се односи и на предложене царине за земље које увозе руску нафту.
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