Америчка амбасада у Багдаду издала упозорење грађанима: Могућа брза ескалација

Аутор:АТВ редакција
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Америчка амбасада у Багдаду издала је посебно безбједносно упозорење држављанима Сједињених Америчких Држава (САД) који се тренутно налазе на Блиском истоку, позивајући их на максималан опрез због све сложеније ситуације у региону.
У званичном саопштењу наводи се да би грађани требало да буду свјесни могућих отказивања летова, затварања ваздушног простора и поремећаја у путовањима, те да знатно појачају опрез с обзиром на нестабилно и сложено безбједносно окружење.
Посебан фокус у упозорењу стављен је на текуће нападе јеменских Хута на Саудијску Арабију.
Дипломатско представништво САД наглашава да постоји озбиљан ризик да би сукоб могао брзо да ескалира и изван тог непосредног подручја.
„Американци који путују на Блиски исток или одлазе са Блиског истока требало би да прате информације о раду аеродрома и авио-компанија, те да унапријед развију планове за непредвиђене ситуације“, наводи се у савјету амбасаде.
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