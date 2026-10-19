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Америчка амбасада у Багдаду издала упозорење грађанима: Могућа брза ескалација

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19.10.2026 07:27

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Америчка амбасада у Багдаду издала упозорење грађанима: Могућа брза ескалација
Фото: AP Photo/Hadi Mizban

Америчка амбасада у Багдаду издала је посебно безбједносно упозорење држављанима Сједињених Америчких Држава (САД) који се тренутно налазе на Блиском истоку, позивајући их на максималан опрез због све сложеније ситуације у региону.

У званичном саопштењу наводи се да би грађани требало да буду свјесни могућих отказивања летова, затварања ваздушног простора и поремећаја у путовањима, те да знатно појачају опрез с обзиром на нестабилно и сложено безбједносно окружење.

Посебан фокус у упозорењу стављен је на текуће нападе јеменских Хута на Саудијску Арабију.

Дипломатско представништво САД наглашава да постоји озбиљан ризик да би сукоб могао брзо да ескалира и изван тог непосредног подручја.

„Американци који путују на Блиски исток или одлазе са Блиског истока требало би да прате информације о раду аеродрома и авио-компанија, те да унапријед развију планове за непредвиђене ситуације“, наводи се у савјету амбасаде.

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Тагови :

Ирак

Америка

Блиски исток

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