Више од 200 људи ухапшено у нередима у Милану, већина малољетна

Аутор:АТВ редакција
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Више од 200 особа, међу којима 80 одсто малољетника, ухапшено је у недјељу током другог дана нереда у Милану, а премијерка Италије Ђорђа Мелони сазвала је за данас сједницу владе како би се пронашао начин да се ријеши настала ситуација послије 48-часовних тензија.
Како преноси лист "Република", око 2.000 младих људи обучених у црно упало је јуче поподне, послије нереда у суботу, у неколико улица у центру Милана и на централни градски Трг Дуомо, при чему је разбијено више излога, поцијепане су табле и уништен баштенски намјештај.
Мете изгредника су биле продавнице одеће укључујући "Фут локер" и "Декатлон", супермаркети и барови.
Разбијен је излог робне куће "Ринашенте", а опљачкано је више локала у четврти Москова, укључујући оне у улицама Ларго Ла Фопа, Москова и Корзо Гарибалди.
Метро станица Дуомо је затворена из предострожности.
Полиција је употребила сузавац и водене топове како би сузбила нереде, након што су изгредници разбијали излоге продавница и палили канте за смеће у близини Трга Дуомо.
Неколико припадника реда са оклопним возилима је тренутно на лицу места, док полицијски хеликоптер надлеће центар града.
Италијанска премијерка Ђорђа Мелони изјавила је да се процењују "други алати за оне који злоупотребљавају демонстрације како би сејали хаос".
French riots spill into Italy's Milan https://t.co/fjB4Tk4iu5— RT (@RT_com) October 18, 2026
- За сутра сам сазвала састанак о јавном реду у Палати Киђи како бисмо анализирали ситуацију и процијенили даље мјере за борбу против оних који злоупотребљавају легитимне демонстрације да би ширили насиље и хаос. Заштита грађана, оних који живе поштено и оних који гарантују безбједност свих, долази прије сваког попуштања насиљу", поручила је синоћ Мелони.
Предсејдник региона Ломбардија Атилио Фонтана рекао је да "банде насилника разбијају прозоре да би провалиле и крале, уништавају улице и сукобљавају се са органима реда".
- То су криминалци које тако треба и третирати. Нема "али"... и нема никаквог оправдања. Органима реда морају се гарантовати сви алати који су им потребни да интервенишу са највећом одлучношћу и врате ред и безбједност на наше улице. Морамо реаговати гвозденом песницом, у складу са законом. Наши градови не могу бити таоци ових криминалаца - рекао је Фонтана.
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