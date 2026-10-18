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Трамп: Француска гори! Затворите границе и преузмите контролу

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18.10.2026 15:08

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Амерички предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије укрцавања у хеликоптер „Марин Уан“ на јужном травњаку Бијеле куће, у петак, 16. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да је Француска на удару посљедица имиграције и позвао француске власти да затворе границе и преузму контролу над ситуацијом, упозоривши да би у супротном могло да буде прекасно.

"Француска гори! Имиграција људи из потпуно другачијег свијета, људи са мржњом у срцу, уништила је ту некада велику земљу. Затворите границе и преузмите контролу, прије него што буде прекасно!", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут суошл".

Широм Француске јуче је избило насиље током најновијег таласа демонстрација против лоших услова у школама и високих трошкова живота.

Француска влада је саопштила да је дошло до "ескалације насиља" процјењујући да је око 550.000 људи изашло на улице француских градова.

Француски премијер Себастијен Лекорни рекао је да је у немирима широм Француске ухапшено 1.200 демонстраната и повријеђено око 150 полицајаца, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Вашингтон

Француска

Протести

демонстрације

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