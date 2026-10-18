Запалили Француску, а онда пљачка: На мети Луј Витон, Епл, Диор, Ролекс

Аутор:АТВ редакција
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Током великих и разорних немира широм Француске, демонстранти су упадали у продавнице луксузне робе и крали све што су затекли!
У Паризу су маскирани демонстранти вандализовали продавнице и ресторане, док су запаљене барикаде и сукоби са снагама безбједности допринијели немирима.
„То је анархија“: продавнице опљачкане, полицијска возила нападнута, а 1.200 људи ухапшено током протеста у Француској, преноси репортер „Скај њуза“.
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Луксузне малопродајне продавнице, укључујући „Епл“, „Луј Витон“, „Диор“ и „Ролекс“, биле су на мети пљачкаша док су насилни протести због трошкова живота и државне потрошње избили широм Француске, преносе медији незваничне информације. Такође, стижу стотине видео-снимака масовних пљачки продавница на које су демонстранти „наилазили“.
Rolex and Louis Vuitton stores looted in France. https://t.co/m4I7kSScIT— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 17, 2026
Пљачкаши су у неколико француских градова провалили у различите објекте – од продавница луксузних брендова до пекара, наводе свједоци и надлежни органи. Након провале у продавницу телекомуникационе опреме, пљачкаши су у масу бацали и мобилне телефоне.
Према ријечима другог извјештача, млади људи су провалили у оближњи супермаркет, одакле су узимали флаше алкохола и лименке пића, бацајући их на полицајце.
У другом по величини граду, Марсеју, гњевни демонстранти су демолирали десетине продавница, укључујући продавницу луксузног бренда „Ермес“, као и радње које продају накит, одјећу, шминку, кућне апарате, па чак и хљеб, преноси „Франс 24“.
Louis Vuitton, Hermes, Apple, and more looted as protests spread across France https://t.co/0kBefY48PJ— STAYGROUNDEAD TV (@staygroundeadtv) October 17, 2026
У сјеверном граду Лилу такође је дошло до вандализма. Према ријечима социјалистичког градоначелника Арноа Деслана, пљачкаши су, између осталог, провалили у продавницу „Епл“ у центру града. У јужном граду Ници опљачкано је неколико продавница, укључујући објекте са спортском опремом и салон мотоцикала, додаје „Франс 24“.
Демонстранти су палили аутомобиле, вандализовали зграде и сукобљавали се са интервентном полицијом, остављајући неколико градова у немирима.
У Бордоу су пљачкаши разбили излоге продавница луксузних брендова, укључујући „Епл“ и модне куће „Луј Витон“ и „Ермес“. У Паризу су маскирани демонстранти вандализовали продавнице и ресторане, док су запаљене барикаде и сукоби са снагама безбједности додатно појачали немире.
Маскирани пљачкаши виђени су како упадају у луксузне продавнице, узимајући све што су могли прије него што су побјегли са плијеном. Од сатова „Ролекс“ и каишева „Луј Витон“ до модних додатака „Диор“, рафови су испражњени, а полице потпуно огољене.
Бутик „Ермес“ био је међу продавницама опљачканим у Марсеју, док је продавница „Епл“ у Лилу похарана током немира. У Бордоу су на мети биле и продавнице попут „Луј Витона“ и „Епла“.
(Телеграф)
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