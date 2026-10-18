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Аутобуси из БиХ се сударили у Њемачкој: Несрећа изазвала километарске колоне

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18.10.2026 08:23

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Ротација полиције Републике Српске
Фото: ATV

Два аутобуса из БиХ сударила су се у суботу прије подне на њемачком ауто-путу А5 код Хајделберга. Према првим информацијама, оба аутобуса кретала су се према БиХ.

Како пишу њемачки медији, полиција је потврдила да у несрећи није било повријеђених особа. У сваком аутобусу била су по три путника.

Аутобуси су се кретали у правцу Карлсруеа, а непосредно након петље Хајделберг испред њих се формирала колона, па је возач првог аутобуса закочио на мокром коловозу. Возач аутобуса који се кретао иза њега није успио на вријеме да заустави возило и ударио је у њега, пише „Рајн-Некар-цајтунг“.

Након судара ниједан аутобус није могао да настави вожњу, па су оба одвучена. Због увиђаја и уклањања возила, обје траке у правцу Карлсруеа биле су затворене, а саобраћај је преусмјерен преко зауставне траке.

Иза мјеста несреће формирала се колона дуга око четири километра, јавила је њемачка новинска агенција ДПА. Висина материјалне штете засад није позната, преноси Кликс.

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Тагови :

аутобус

Њемачка

удес

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