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Епилог тоталног хаоса у Француској: Пљачке и паљевине, ухапшено више од 1.200 људи

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18.10.2026 08:04

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Епилог тоталног хаоса у Француској: Пљачке и паљевине, ухапшено више од 1.200 људи
Фото: Tanjug / AP / Thibault Camus

Протести који су организовани широм Француске наставили су се дубоко у ноћ између суботе и недјеље, а француске власти објавиле су и званичне податке који довољно говоре о хаосу који је владао улицама ове земље.

Премијер Француске Себастијен Лекорни у суботу увече саопштио је да је до сада ухапшено 1.200 људи и да је 150 полицајаца и жандарма повријеђено током насиља на маргинама демонстрација 17. октобра, рекавши да је право чудо што број жртава није био већи.

„Након дана мобилизације обиљежених насиљем, сада је вријеме да изаберете своју страну. Или сте на страни Републике, а самим тим и снага реда, оних који штите имовину и људе и који спроводе законе, или сте на страни изгредника“, изјавио је премијер, обраћајући се покрету Непокорена Француска, са којим је имао бројне сукобе од почетка мобилизације средњих школа.

У заједничкој изјави, Емануел Грегоар (Социјалистичка партија), Беноа Пајан (разни љевичари) и Грегори Дусе (еколог), градоначелници Париза, Марсеја и Лиона, затражили су састанак са премијером Себастијеном Лекорнијем.

„С обзиром на размјере штете и озбиљност ситуације, тражимо састанак са премијером почетком сљедеће седмице, уз присуство градоначелника погођених општина. Такође захтијевамо да се спроведе прецизна и транспарентна процјена како би се разумио слијед догађаја који су довели до ове ситуације. Такви догађаји не могу се и не смију поновити“, изјавила су тројица изабраних званичника.

Зграде су паљене у престоници и другим француским градовима, укључујући Лимож, гдје је велики пожар у скупштини града довео до дјелимичног урушавања крова зграде.

Било је и пљачки у неколико градова, а забиљежено је и распрострањено вандализовање усмјерено против градских објеката и јавних предузећа.

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Тагови :

Француска

протести у Француској

Протести

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