Доживотна робија за власницу обданишта због тровања дјеце

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Власница обданишта Ли Хуифанг и пет чланова њеног особља из града Тјаншуија у кинеској провинцији Гансу осуђени су на затворске казне након што је откривено да су изазвали тровање више од 200 дјеце, јавили су данас кинески медији.
Хуифангова, која је водила обданиште "Хеши Пејксин", осуђена је на доживотну робију због производње и продаје отровне и штетне хране.
Током јула прошле године, код 247 дјеце и радника вртића откривено је да у крви имају превисоке нивое олова.
Истрагом је утврђено да су кувари у обданишту користили нејестиву боју "како би појачали изглед" оброка и да би привукли додатан број ученика, упркос томе што је на паковању боје стајало упозорење.
Поред затворске казне, наређена је и запијена личних средстава осуђене у износу од 74.700 долара.
Директор вртића Жи Ђинглин осуђен је на 15 година затвора и новчану казну. Четворо осталих чланова особља запослених у кухињи добили су казне у трајању од шест до осам година затвора.
Суд је утврдио да су они добили инструкције од Хуифангове и Ђинглина да додају отровне и штетне састојке која се служи дјеци и особљу.
Резултати испитивања касније су показали да је у храни било 2.000 више пута олова него што је то дозвољено, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
53
21
52
21
37
21
14
21
03
Тренутно на програму