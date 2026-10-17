Амерички шпијунски авион два сата кружио близу руске границе

Коментари:0
Амерички шпијунски авион "Бомбардиер Артемис II" кружио је данас два сата изнад Естоније и Летоније, десетак километара од њихове границе са Русијом, након чега се вратио у своју базу у Румунији, показују подаци о лету авиона.
Према подацима у које је увид имала РИА новости, авион је полетио са међународног аеродрома "Михаил Когалничану" у Констанци у Румунији око 9.42 сати и летио је изнад Мађарске, Словачке, Пољске и три балтичке земље, гдје је више пута кружио близу њихових граница са Русијом.
Авион који се редовно користи за летове око Калињинградске области и изнад Црног мора, дуж Крима и других јужних региона Русије, вратио се данас у базу у Румунији око 16.33 сати.
Руске власти су саопштиле да су посљедњих година примијећене до сада невиђене активности НАТО-а дуж западних граница те земље, као и да НАТО проширује своје иницијативе и да то назива "одвраћањем" од наводне "руске агресије".
Најновије
Најчитаније
21
53
21
52
21
37
21
14
21
03
Тренутно на програму