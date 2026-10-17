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Амерички шпијунски авион два сата кружио близу руске границе

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17.10.2026 21:14

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Амерички шпијунски авион два сата кружио близу руске границе
Фото: Youtube / Real Engineering

Амерички шпијунски авион "Бомбардиер Артемис II" кружио је данас два сата изнад Естоније и Летоније, десетак километара од њихове границе са Русијом, након чега се вратио у своју базу у Румунији, показују подаци о лету авиона.

Према подацима у које је увид имала РИА новости, авион је полетио са међународног аеродрома "Михаил Когалничану" у Констанци у Румунији око 9.42 сати и летио је изнад Мађарске, Словачке, Пољске и три балтичке земље, гдје је више пута кружио близу њихових граница са Русијом.

Авион који се редовно користи за летове око Калињинградске области и изнад Црног мора, дуж Крима и других јужних региона Русије, вратио се данас у базу у Румунији око 16.33 сати.

Руске власти су саопштиле да су посљедњих година примијећене до сада невиђене активности НАТО-а дуж западних граница те земље, као и да НАТО проширује своје иницијативе и да то назива "одвраћањем" од наводне "руске агресије".

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Тагови :

авион

Русија

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