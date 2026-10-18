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Камион улетио на игралиште, погинули дјечак и мушкарац

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18.10.2026 08:45

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Камион улетио на игралиште, погинули дјечак и мушкарац
Фото: Tanjug / AP / Wyatt Glosson

Камион је улетио у простор омладинске фудбалске утакмице у америчкој држави Канзас, при чему су погинули шестогодишњи дјечак и мушкарац стар 35 година, а 10 лица је хоспитализовано са трауматским повредама, саопштила је полиција.

"Повреде се крећу од лакших до тешких, али ниједна није опасна по живот", изјавио је полицијски капетан Вичите Арон Мозес на конференцији за новинаре.

Он је рекао да су двије особе проглашене мртвима на лицу мјеста.

Мозес је додао да је камион, који је завршио на пољу на западном крају спортског комплекса "Страјкер", возила жена стара 34 године.

Полицијски капетан је навео да она не сарађује са истражиоцима и тренутно је у притвору.

"Знамо шта се догодило, али сада се трудимо да откријемо зашто се то догодило и још нисмо стигли до одговора", рекао је шеф полиције Вичите Џо Саливан.

Жена која је возила имала је дијете које је играло фудбал у комплексу, али не на терену гдје се инцидент догодио.

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Тагови :

несрећа

Америка

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