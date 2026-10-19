Трамп: Зеленски не жели да оконча рат

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да предсједник Украјине Владимир Зеленски не жели да оконча рат и користи рафинерије дизела у Русији као мету, знајући да ти напади озбиљно штете тржишту дизела, укључујући и оно у САД.
Трамп је навео да "Зеленског није брига" и да не жели да оконча рат са Русијом са новцем који добија од Европе и оним који му је дао бивши предсједник Џозеф Бајден.
Он је истакао да је укајински предсједник прије двије године могао да постигне бољи мировни споразум него сада.
"Његова земља је у рушевинама, велики дио његове земље је изгубљен, његови океани и мора су нестали, а мушка популација је мала, рањена и/или мртва", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл", преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
08
51
08
48
08
35
08
35
08
30
Тренутно на програму