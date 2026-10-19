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Трамп: Зеленски не жели да оконча рат

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19.10.2026 07:50

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Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да предсједник Украјине Владимир Зеленски не жели да оконча рат и користи рафинерије дизела у Русији као мету, знајући да ти напади озбиљно штете тржишту дизела, укључујући и оно у САД.

Трамп је навео да "Зеленског није брига" и да не жели да оконча рат са Русијом са новцем који добија од Европе и оним који му је дао бивши предсједник Џозеф Бајден.

Он је истакао да је укајински предсједник прије двије године могао да постигне бољи мировни споразум него сада.

"Његова земља је у рушевинама, велики дио његове земље је изгубљен, његови океани и мора су нестали, а мушка популација је мала, рањена и/или мртва", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл", преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Владимир Зеленски

Украјина

Русија

рат

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