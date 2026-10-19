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Из гроба извадио урну с пепелом, оптужен за повреду гроба

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19.10.2026 13:14

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Из гроба извадио урну с пепелом, оптужен за повреду гроба

Основни суд у Фочи потврдио је оптужницу против М.М. због кривичног дјела повреде гроба, јер је незаконито из гробнице извадио урну са пепелом покојника и сахранио је на другом гробљу.

Све се одиграло 3. маја 2025. године на православном гробљу у мјесту Обаљ у Калиновику.

Према оптужници М.М. је оскрнавио посмртне остатке М.Љ. који је преминуо 27. јула 2024. године у Чигаку у САД. Његово тијело је кремирано 5. августа 2024. године у Америци, а сахрана је обављена 26. септембра на сеоском гробљу Обаљ. Опијело је извршио свештеник М.П. уз одобрење епископа Захумско-херцеговачког, а покојни М.Љ. је уписан у књигу умрлих црквене општине Улошке.

”Сахрана је обављена у гробницу покојниковог прадједа, а оптужени је урну са пепелом покојног М.Љ. извадио из гробнице тако што је помјерио надгробну плочу, која се налазила на гробу. Потом је узео урну са пепелом, те је пренио и сахранио на гробље Црквице и Источном Сарајеву”, наводи се у оптужници.

Уколико се докаже кривица М.М. пријети новчана казна или казна до три године затвора.

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Тагови :

урна с пепелом

повреда гроба

Оптужница

Источно Сарајево

Калиновик

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