Logo

Велика полицијска акција: Претреси на више локација, ухапшено осам особа због покушаја убиства

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.10.2026 10:36

Коментари:

0
Велика полицијска акција: Претреси на више локација, ухапшено осам особа због покушаја убиства
Фото: Envato/travelarium

Осам особа из Тузле ухапшено је у склопу велике полицијске акције која је покренута због покушаја убиства, а врше се претреси на осам локација на подручју овог града.

"Истражитељи Управе полиције Сектора криминалистичке полиције Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, уз асистенцију Јединице полиције за специјалну подршку и полицијских службеника полицијских управа Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, истражитељи Јединице криминалистичке полиције Полиције Брчко дистрикта, те полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске од раних јутарњих часова 20. октобра 2026. године спроводе заједничке активности на расвјетљавању кривичног дјела из члана 163. у вези са чланом 28. Кривичног закона Брчко дистрикта – убиство у покушају", наводе из полиције.

По наредби Основног суда Брчко дистрикта и под надзором поступајућег тужиоца Тужилаштва Брчко дистрикта, у току су претреси стамбених, пословних и других објеката на осам локација на подручју града Тузле, приликом којих је, по налогу тужиоца, слободе лишено осам лица из Тузле.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

Тузла

покушај убиства

Коментари (0)

Више из рубрике

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

Затражен притвор за младића због смрти малољетника који је пао са аутомобила

15 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Радник поште главом разбио излог? Сумња се на једно

16 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

У тешкој несрећи повријеђене двије особе: Саобраћај се одвија наизмјенично

18 ч

0
Диплома факултет студије

Хроника

Професорица из Тузле осуђена на годину дана затвора

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

46

Туча у Броду, једна особа тешко повријеђена, превезена на УКЦ

10

36

Велика полицијска акција: Претреси на више локација, ухапшено осам особа због покушаја убиства

10

29

Трамп обећао пољопривредницима осам милијарди долара

10

27

У реализацији 1.054 уговора о закупу и 68 о концесији

10

23

Кошарац: Срби неће прихватити колективно жигосање

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима