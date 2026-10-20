Велика полицијска акција: Претреси на више локација, ухапшено осам особа због покушаја убиства

Аутор:АТВ редакција
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Осам особа из Тузле ухапшено је у склопу велике полицијске акције која је покренута због покушаја убиства, а врше се претреси на осам локација на подручју овог града.
"Истражитељи Управе полиције Сектора криминалистичке полиције Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, уз асистенцију Јединице полиције за специјалну подршку и полицијских службеника полицијских управа Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, истражитељи Јединице криминалистичке полиције Полиције Брчко дистрикта, те полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске од раних јутарњих часова 20. октобра 2026. године спроводе заједничке активности на расвјетљавању кривичног дјела из члана 163. у вези са чланом 28. Кривичног закона Брчко дистрикта – убиство у покушају", наводе из полиције.
По наредби Основног суда Брчко дистрикта и под надзором поступајућег тужиоца Тужилаштва Брчко дистрикта, у току су претреси стамбених, пословних и других објеката на осам локација на подручју града Тузле, приликом којих је, по налогу тужиоца, слободе лишено осам лица из Тузле.
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