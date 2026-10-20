Покушај убиства Ђокана Мијатовића: Ухапшено осам особа, претреси на 14 локација

Аутор:Огњен Матавуљ
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На подручју Тузле и Лончара спроводи се велика полицијска акција с циљем расвјетљавања покушаја убиства Ђокана Мијатовића који је 10. августа ове године рањен у сачекуши у Брчком, сазнаје АТВ.
Извор близак истрази каже да су у току претреси на више локација, а на мети истражилаца је девет особа, осам из Тузле и један из Лончара, који се доводе у везу са цијелим случајем.
”Досада је ухапшено осам осумњичених, док се једно лице налази у бјекству. У току су претреси на укупно 14 локација, а претресају се стамбени објекти, два пословна простора, вила за изнајмљивање, као и више аутомобила и мотоцикала који су у власништву осумњичених”, каже извор АТВ-а.
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Мијатовић, који је радио као обезбјеђење у ноћном клубу, рањен је хицима из ватреног оружја испред своје куће у улици Михајла Пупина у Брчком. На њега су пуцала два маскирана мушкарца, који су га мотоциклом пратили до куће. Погођен је са пет метака и задобио је пет прострелних и једну устрелну рану руку и ногу.
Током истраге дошло се до сумње да је напад на Мијатовића највјероватније био наручен због тога што је, радећи као обезбјеђење у ноћном клубу, дошао у сукоб са двојицом мушкараца које је избацио из клуба.
Како је саопштио МУП Тузланског кантона акција се спроводи по налогу Основног суда у Брчком, а у сарадњи са Полицијом Брчком дистриктра и МУП-ом Републике Српске.
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”Од раних јутарњих часова спроводе се заједничке активности на расвјетљавању кривичног дјела покушај убиства. У току су претреси стамбених, пословних и других објеката на осам локација на подручју града Тузле при чему је, по налогу тужиоца, ухапшено осам особа из Тузле”, саопштио је МУП Тузланског кантона.
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