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Покушај убиства Ђокана Мијатовића: Ухапшено осам особа, претреси на 14 локација

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20.10.2026 11:31

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Покушај убиства Ђокана Мијатовића
Фото: РТВ Хит

На подручју Тузле и Лончара спроводи се велика полицијска акција с циљем расвјетљавања покушаја убиства Ђокана Мијатовића који је 10. августа ове године рањен у сачекуши у Брчком, сазнаје АТВ.

Извор близак истрази каже да су у току претреси на више локација, а на мети истражилаца је девет особа, осам из Тузле и један из Лончара, који се доводе у везу са цијелим случајем.

Нападачи га пресрели мотоциклом

”Досада је ухапшено осам осумњичених, док се једно лице налази у бјекству. У току су претреси на укупно 14 локација, а претресају се стамбени објекти, два пословна простора, вила за изнајмљивање, као и више аутомобила и мотоцикала који су у власништву осумњичених”, каже извор АТВ-а.

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Мијатовић, који је радио као обезбјеђење у ноћном клубу, рањен је хицима из ватреног оружја испред своје куће у улици Михајла Пупина у Брчком. На њега су пуцала два маскирана мушкарца, који су га мотоциклом пратили до куће. Погођен је са пет метака и задобио је пет прострелних и једну устрелну рану руку и ногу.

Сумња се да је напад наручен из освете

Током истраге дошло се до сумње да је напад на Мијатовића највјероватније био наручен због тога што је, радећи као обезбјеђење у ноћном клубу, дошао у сукоб са двојицом мушкараца које је избацио из клуба.

Како је саопштио МУП Тузланског кантона акција се спроводи по налогу Основног суда у Брчком, а у сарадњи са Полицијом Брчком дистриктра и МУП-ом Републике Српске.

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Велика полицијска акција: Претреси на више локација, ухапшено осам особа због покушаја убиства

”Од раних јутарњих часова спроводе се заједничке активности на расвјетљавању кривичног дјела покушај убиства. У току су претреси стамбених, пословних и других објеката на осам локација на подручју града Тузле при чему је, по налогу тужиоца, ухапшено осам особа из Тузле”, саопштио је МУП Тузланског кантона.

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Тагови :

Ђокан Мијатовић

покушај убиства

акција полиције

хапшења

Брчко

Тузла

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