Министарство: Исплаћено више од 3,5 милиона КМ за 2.648 корисника

Аутор:АТВ редакција
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило је данас укупно 3.511.083,99 КМ за подстицаје у пољопривреди.
Исплаћенa je премија за млијеко за мјесец август и то за укупно 2.648 корисникa.
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