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Министарство: Исплаћено више од 3,5 милиона КМ за 2.648 корисника

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20.10.2026 11:13

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Зграда Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило је данас укупно 3.511.083,99 КМ за подстицаје у пољопривреди.

Исплаћенa je премија за млијеко за мјесец август и то за укупно 2.648 корисникa.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Агенција за аграрна плаћања

Подстицаји

Млијеко

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