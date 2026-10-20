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ФК Борац: Градски стадион добија своје "европску рухо"

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20.10.2026 15:45

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У завршној фази радови на Градском стадиону у Бањалуци, под патронатом УЕФА-а.
Фото: ATV

Фудбалери бањалучког Борца у четвртак (21.00 часова) дочекују фински КуПС у 2. колу Конференцијске лиге, а Градски стадион полако добија своје "конференцијско рухо".

Завршни радови под патронатом УЕФА-а су у завршној фази, а на "Градском" је постављен и нови семафор.

"Радови су у пуном јеку и Градски стадион добија свој европски изглед за утакмицу која нас очекује у четвртак. Од велике нам је помоћи искуство које смо стекли у дебитантском наступу у Конференцијској лиги прије двије године тако да сада све иде неким уходаним путем. Радујемо се новом европском спектаклу и надам се да ћемо да остваримо побједу", рекао је Дејан Чато, директор ФК Борац.

Градски стадион-завршни радови
Градски стадион-завршни радови
ATV

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Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

Градски стадион

Бањалука

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