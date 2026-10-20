Један састојак може побољшати укус чоколаде у колачима: Ево шта треба да додате у смјесу

Аутор:АТВ редакција
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Чоколадни колач, брауни или кекс могу имати богатији укус уз састојак који многи не би очекивали – мљевену кафу. Овај трик већ годинама препоручује америчка компанија „Кинг Артур бејкинг“, чија тестна кухиња развија рецепте за печење.
Према њиховим пекарима, прстохват мљевене кафе значајно појачава укус чоколаде у браунијима, колачима и кексима. Десерт притом не поприма укус кафе.
Када се иста смјеса испече с мљевеном кафом и без ње, разлика је суптилна, али примјетна. Верзија с кафом има дубљи и сложенији укус чоколаде, наводе из компаније „Кинг Артур бејкинг“.
Како појашњавају, кафа и ванилија истичу богат укус чоколаде, а саме једва да остављају властити укус.
Овај трик посебно је користан када печете с јефтинијим какаом или чоколадом, јер додатно истиче њихов укус. Највише долази до изражаја у рецептима у којима се умјесто чоколаде користи само какао.
Препорука је да у чоколадне колаче, кремове и умаке додате од пола до двије кашичице мљевене кафе. Прах се лако мијеша с осталим састојцима, па га можете додати сувим састојцима или умијешати у течност.
Ако желите да се осјети и укус кафе, односно да припремите десерт с укусом моке, количину можете повећати.
Мљевена кафа није исто што и обична инстант кафа. Прави се од тамно пржене кафе која се меље у веома фини прах. Ако немате овај састојак, можете га једноставно изоставити, јер ће рецепт успјети и без њега.
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