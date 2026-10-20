Logo

Општина у Српској за вишечлане породице уплаћује 45.000 КМ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.10.2026 11:55

Коментари:

0
Општина у Српској за вишечлане породице уплаћује 45.000 КМ

Општина Источна Илиџа уплатиће ове године 45.000 КМ вишечланим породицама, најављено је из Општинске управе.

Средства ће на мјесечном нивоу добијати 23 вишечлане породице, од којих је 20 са по четворо дјеце, те по једна са петоро, шесторо и седморо дјеце.

"Ова подршка представља један од начина на који општина настоји да помогне вишечланим породицама и допринесе стварању бољих услова за њихов живот", наводи се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Источна Илиџа

подршка

подршка младима

породица

Вишечлане породице

Коментари (0)

Више из рубрике

Киша

Друштво

Стиже озбиљно невријеме: Издали наранџасто упозорење због обилних падавина

3 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

Возачи би ускоро поново могли користити стари прелаз у Градишци

4 ч

0
Саобраћај у Бањалуци

Друштво

Саобраћај отежавају магла и радови, на Романији обуставе због минирања

5 ч

0
Вечерас стиже преокрет: Киша, пљускови и снажни удари југа у БиХ!

Друштво

Вечерас стиже преокрет: Киша, пљускови и снажни удари југа у БиХ!

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

27

Минић: Највећа жеља ми је да нам Српску испуне дјечија граја и смијех

13

19

Остварила је многе снове, али на овај још чека: Адриана Лима открила своју највећу жељу

13

06

Усвојен програм обиљежавања 35 година Народне скупштине, свечана академија 24. октобра у Палама

13

02

"Елмедин ће проћи као ел-Муџахедин, ел-Шмитедин"

12

50

"Меморијални центар приказује истину о страдању Срба и добиће још бољу логистику"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима