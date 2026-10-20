Општина у Српској за вишечлане породице уплаћује 45.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Општина Источна Илиџа уплатиће ове године 45.000 КМ вишечланим породицама, најављено је из Општинске управе.
Средства ће на мјесечном нивоу добијати 23 вишечлане породице, од којих је 20 са по четворо дјеце, те по једна са петоро, шесторо и седморо дјеце.
"Ова подршка представља један од начина на који општина настоји да помогне вишечланим породицама и допринесе стварању бољих услова за њихов живот", наводи се у саопштењу.
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