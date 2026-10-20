Саобраћај отежавају магла и радови, на Романији обуставе због минирања

Саобраћај се у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија по претежно сувим коловозима, на дионицама у усјецима могући су одрони, а у котлинама магла мјестимично смањује видљивост.

На путевима на којима се изводе санациони радови обавезно је поштовање привремене сигнализације која регулише саобраћај, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Петнаестоминутне обуставе саобраћаја на снази су на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац, превој Романија, у времену од 9.00 до 12.00 часова због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила.

Повремене обуставе саобраћаја до 10 минута ради извођења минерских радова од 7.00 до 15.00 часова на снази су на магистралном путу ентитетска граница Лапишница-Љубогошта, мјесто Хан Дервента.

Превоз вангабаритног терета одвијаће се на правцима ентитетска граница Каруше - гранични прелаз Брод, гранични прела Градишка - ауто-пут излаз Костајница - ентитетска граница Каруше, ентитетска граница Станић Ријека - ауто-пут - Бањалука - Приједор - ентитетска граница Копривна, ентитетска граница Станић Ријека - гранични прелаз Брод, ентитетска граница Станић Ријека - Дервента - гранични прелаз Брод и ентитетска граница Станић Ријека - ентитетска граница Каруше.

На граничним прелазима у БиХ нема дужих задржавања.

Због регистрације путника по новом систему изласка и уласка у земље Европске уније /ЕЕС/ могућа су дужа задржавања на граничним прелазима.

Од 1. новембра на снагу ступа законска обавеза посједовања зимске опреме на возилима, саопштио је Ауто-мото савез.