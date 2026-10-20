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У Републици Српској рођене 22 бебе

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20.10.2026 07:49

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Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, од којих осам дјевојчица и 14 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - осам, затим у Градишци четири, Фочи три, Добоју, Зворнику, Бијељини двије, Источном Сарајеву једна беба.

У Бањалуци су рођене три дјевојчице и пет дјечака, Градишци дјевојчица и три дјечака, Фочи двије дјевојчице и један дјечак, Добоју два дјечака, Зворнику и Бијељини по једна дјевојчица и дјечак, Источном Сарајеву један дјечак.

У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Приједору, Требињу и Невесињу.

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Тагови :

беба

рођене бебе

Република Српска

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