У Републици Српској рођене 22 бебе

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, од којих осам дјевојчица и 14 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - осам, затим у Градишци четири, Фочи три, Добоју, Зворнику, Бијељини двије, Источном Сарајеву једна беба.
У Бањалуци су рођене три дјевојчице и пет дјечака, Градишци дјевојчица и три дјечака, Фочи двије дјевојчице и један дјечак, Добоју два дјечака, Зворнику и Бијељини по једна дјевојчица и дјечак, Источном Сарајеву један дјечак.
У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Приједору, Требињу и Невесињу.
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