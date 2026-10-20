Температура до 26 степени, али стиже промјена

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској сутра ће бити претежно сунчано и топло, уз малу до умјерену облачност, док се у вечерњим часовима очекује јачање вјетра у појединим предјелима, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутро ће бити претежно ведро и свјеже, а у вишим предјелима и хладно. Локално је дуж ријека и у котлинама могућа пролазна магла.
Током дана преовладаваће сунчано вријеме, уз малу до умјерену облачност. Максимална температура ваздуха биће од 20 до 26 степени Целзијусових, док ће у вишим предјелима бити око 15 степени.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, промјенљивог или сјевероисточног смјера. На западу и у планинским предјелима послијеподне ће почети да дува југо, који ће према ноћи јачати и бити умјерен до јак.
Према прогнози РХМЗ-а, наш регион налази се под утицајем гребена са југозапада, уз прилив топлог ваздуха, док је приземно поље притиска изнад нормале, али у постепеном паду.
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