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Температура до 26 степени, али стиже промјена

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20.10.2026 07:22

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Временска прогноза: Залазак сунца
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској сутра ће бити претежно сунчано и топло, уз малу до умјерену облачност, док се у вечерњим часовима очекује јачање вјетра у појединим предјелима, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутро ће бити претежно ведро и свјеже, а у вишим предјелима и хладно. Локално је дуж ријека и у котлинама могућа пролазна магла.

Током дана преовладаваће сунчано вријеме, уз малу до умјерену облачност. Максимална температура ваздуха биће од 20 до 26 степени Целзијусових, док ће у вишим предјелима бити око 15 степени.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, промјенљивог или сјевероисточног смјера. На западу и у планинским предјелима послијеподне ће почети да дува југо, који ће према ноћи јачати и бити умјерен до јак.

Према прогнози РХМЗ-а, наш регион налази се под утицајем гребена са југозапада, уз прилив топлог ваздуха, док је приземно поље притиска изнад нормале, али у постепеном паду.

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