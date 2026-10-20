Жене воде мање од трећине послова у Њемачкој, а ова земља је на врху ЕУ

Аутор:АТВ редакција
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Жене су прошле године заузимале свега 30,3 одсто руководећих позиција у Њемачкој, што је знатно мање од просјека Европске уније, који износи 35,9 одсто. Показују то подаци Евростата које је објавио њемачки Савезни завод за статистику (Дестатис).
Упркос високој запослености жена, њихов удио на руководећим позицијама у Њемачкој готово се није промијенио у посљедњих десет година.
Према подацима за 2025. годину, на руководећим позицијама у Њемачкој радило је око 1,3 милиона мушкараца и 569.100 жена.
То значи да су мушкарци заузимали готово 70 одсто руководећих мјеста.
Највећи удио жена на руководећим позицијама међу чланицама Европске уније имала је Шведска, гдје су жене заузимале 44,4 одсто тих мјеста.
Слиједе Летонија са 43,8 одсто и Естонија са 43,1 одсто. Њемачка је са удјелом од 30,3 одсто знатно испод просјека ЕУ, који износи 35,9 одсто.
Посебно се истиче спор напредак Њемачке током посљедње деценије.
Године 2015. жене су заузимале 29,3 одсто руководећих позиција, док је 2025. године њихов удио износио 30,3 одсто. Ријеч је о повећању од свега једног процентног поена.
У истом периоду просјек Европске уније порастао је за четири процентна поена.
Највећи напредак остварила је Малта, гдје је удио жена на руководећим позицијама повећан за 13,9 процентних поена.
Слиједе Естонија са растом од 12 процентних поена и Аустрија са 7,5 процентних поена.
Низак удио жена на руководећим позицијама посебно је упадљив када се упореди са њиховим удјелом у укупној запослености.
Жене су 2025. године чиниле 47,1 одсто свих запослених у Њемачкој, што је нешто више од просјека Европске уније од 46,5 одсто.
Другим ријечима, иако чине готово половину запослених, жене у Њемачкој заузимају мање од трећине руководећих мјеста.
Ситуација је другачија када је ријеч о политичким функцијама. Према подацима Европског института за равноправност полова, жене су у трећем тромјесечју 2026. године чиниле 42,6 одсто чланова њемачке владе.
Тиме је Њемачка премашила просјек ЕУ, који износи 33,5 одсто.
Највећи удио жена у националним владама имала је Финска са 56,7 одсто, а слиједи Данска са 52,4 одсто.
У Шведској су жене и мушкарци били једнако заступљени, са удјелом од по 50 одсто.
(Индекс)
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