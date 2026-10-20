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Слике тек рођеног, а смрзнутог ждријебета потресле грађане

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20.10.2026 08:59

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Грађане Србије недавно је потресла вест да је на Сувој планини у изузетно тешком стању нађено промрзло ждребе. Фотографије тек рођеног младунчета објавили су припадници Удружења "ЗооПланет" из Ниша који су преузели бригу на себе.
Фото: Facebook/Udruženje ZooPlanet Niš

Грађане Србије недавно је потресла вијест да је на Сувој планини у изузетно тешком стању нађено промрзло ждребе.

Фотографије тек рођеног младунчета објавили су припадници Удружења "ЗооПланет" из Ниша који су преузели бригу на себе.

Малу женку, стару свега неколико дана, уочио је инжењер "Србијашума" током редовне контроле терена, након што је животиња провела двије ноћи заглављена у шибљу, изложена ниским температурама и без мајчине његе.

Иако је сама чињеница да је једно тако крхко, недужно биће завршило у нимало наивној ситуацији довољно потресна, теши чињеница да је сада у безбједним рукама.

Додатно, фотографије самог проналаска и спасавања уливају још мало наде да ће са младунчетом све бити у реду и да ће се лијепо опоравити.

Подсјетимо, ждребе старо свега неколико дана нашао је шумарски инжењер Иван Марић, уплетено у грање и готово смрзнуто. Заједно са колегом, носио га је више од сат времена до аутомобила.

"Ждребе је сада на сигурном, али је и даље у ризичном стању. Волонтери га утопљавају и хране на свака два сата, а за његово збрињавање потребно је специјално млијеко", предочено је.

Још једна добра вијест из овакве приче јесте то што је Иван поручио да жели да га удоми уколико се не пронађе власник кобиле, преноси Телеграф.

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Тагови :

Србија

ждријебе

Коњи

Ниш

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