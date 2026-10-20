Када медицински савјет од АИ може да помогне, а када представља ризик

Аутор:АТВ редакција
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Више од 40 милиона људи дневно користи ЧетГПТ за добијање одговора на питања у вези са здрављем, према подацима компаније ОпенАИ - али када заиста може да помогне, а када ослањање на АИ савјете постаје опасно?
Иако четботови могу да олакшају разумијевање медицинских информација, коришћење АИ за доношење одлука о лијечењу носи озбиљне ризике.
Жеља да се што прије добије одговор на питања о здрављу учинила је четботове популарним "саговорницима". Корисници су често уморни од неизвесности, тако да вјештачка интелигенција која је увијек доступна и спремна да одговори може дјеловати као идеалан помоћник.
Међутим, покушаји да се симптоми самостално протумаче уз помоћ алгоритама носе озбиљне ризике. АИ не може да обави физички преглед, измери крвни притисак нити непосредно процјени стање пацијента. Њени одговори заснивају се на обрасцима у подацима на којима је обучена, па могу да буду погрешни и да кориснику пруже лажну сигурност или изазову непотребну панику.
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Забиљежени су чак и случајеви у којима је претерано ослањање на савете АИ довело до одбијања операција које су могле да спасу живот или до поступања по опасним препорукама, са озбиљним последицама.
Једно од главних ограничења АИ јесте то што нема стварну емпатију, клиничко искуство нити одговорност за посљедице својих савјета. Љекарски преглед и психотерапијски разговор подразумијевају непосредан контакт са пацијентом, током којег стручњак користи професионално знање, искуство, процјену и методе физичког прегледа.
За разлику од љекара, четбот генерише одговоре на основу образаца у подацима и може да се прилагоди очекивањима корисника, али не преузима одговорност за посљедице добијених савјета.
Додатни проблем су такозване халуцинације вештачке интелигенције - ситуације у којима систем самоуверено износи измишљене, непоуздане или потенцијално опасне информације.
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Алгоритам такође не може поуздано да узме у обзир све индивидуалне карактеристике организма, скривене хроничне болести и могуће интеракције лијекова на начин на који то може квалификовани љекар.
АИ може да буде користан помоћни алат за рад са медицинским информацијама, под условом да се не користи као замјена за стручну процјену. На примјер, четбот може да објасни сложене медицинске термине или резултате анализа једноставнијим језиком, као и да помогне у припреми питања за љекарски преглед, преноси РТ Балкан.
Такође, АИ може да пружи информације о томе како изгледају медицинске процедуре, попут магнетне резонанце, што може да смањи страх. Корисна је и за организовање медицинске документације, сређивање хронологије симптома и припрему података које пацијент жели да подијели са љекаром. Ипак, вештачкој интелигенцији не треба препуштати постављање коначне дијагнозе, одређивање дозе лекова или одлучивање о одустајању од љекарског прегледа, преноси "РТ на руском".
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