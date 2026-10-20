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Стиже озбиљно невријеме: Издали наранџасто упозорење због обилних падавина

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20.10.2026 09:59

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Киша
Фото: АТВ

Федерални хидрометеоролошки завод издао је наранџасто упозорење за подручје Херцеговине због најављених обилних падавина.

Упозорење ће бити на снази од сутра у 9.00 часова до четвртка, 22. октобра, у 3.00 часа ујутро.

Према прогнозама метеоролога, очекује се између 30 и 60 литара кише по метру квадратном, док би у појединим дијеловима Херцеговине количине падавина могле бити знатно веће.

Највише кише прогнозира се на истоку, југоистоку и сјеверу Херцеговине, гдје би локално могло пасти од 80 до чак 120 литара по метру квадратном.

Из Федералног хидрометеоролошког завода упозоравају на могућност плављења имовине и саобраћајница, као и на потенцијалне поремећаје у снабдијевању електричном енергијом и водом, те проблеме у комуникацијама.

У подручјима која буду посебно погођена обилним падавинама могла би се указати и потреба за мањим евакуацијама становништва.

Надлежни позивају грађане на опрез и правовремену заштиту људи и имовине, уз препоруку да прате временска упозорења и поступају у складу са упутствима надлежних служби, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

падавине

наранџасто упозорење

Киша

невријеме

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