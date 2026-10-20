Стиже озбиљно невријеме: Издали наранџасто упозорење због обилних падавина

Аутор:АТВ редакција
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Федерални хидрометеоролошки завод издао је наранџасто упозорење за подручје Херцеговине због најављених обилних падавина.
Упозорење ће бити на снази од сутра у 9.00 часова до четвртка, 22. октобра, у 3.00 часа ујутро.
Према прогнозама метеоролога, очекује се између 30 и 60 литара кише по метру квадратном, док би у појединим дијеловима Херцеговине количине падавина могле бити знатно веће.
Највише кише прогнозира се на истоку, југоистоку и сјеверу Херцеговине, гдје би локално могло пасти од 80 до чак 120 литара по метру квадратном.
Из Федералног хидрометеоролошког завода упозоравају на могућност плављења имовине и саобраћајница, као и на потенцијалне поремећаје у снабдијевању електричном енергијом и водом, те проблеме у комуникацијама.
У подручјима која буду посебно погођена обилним падавинама могла би се указати и потреба за мањим евакуацијама становништва.
Надлежни позивају грађане на опрез и правовремену заштиту људи и имовине, уз препоруку да прате временска упозорења и поступају у складу са упутствима надлежних служби, преноси Срна.
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