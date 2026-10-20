Возачи би ускоро поново могли користити стари прелаз у Градишци

Аутор:АТВ редакција
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До краја октобра очекујем отварање старог Граничног прелаза у Градишци, рекао је в.д. директора Путева Републике Српске Мирослав Јанковић.
Подсјетио је да је стари Гранични прелаз Градишка затворен кад је дошло до урушавања дијела ограде на мосту и пјешачке стазе.
- Један дио радова је извршен, а други дио биће у наредних седам до 10 дана. Створили су се услови за отварање. Очекујемо да ће до краја мјесеца он профункционисати, само ћемо још видјети у којем капацитету - рекао је Јанковић.
Навео је да ће вјероватно бити одређена ограничења.
- Очекујем да ће бити отворен за путнички саобраћај и аутобусе. Видјећемо све. Вјерујем да нећемо дуго чекати ни на формалне одлуке УИО - навео је Јанковић.
Каже да су утврдили носивост.
- И она је на граници што се тиче надвожњака до моста. Морамо урадити испитивање конструкције моста, јер немамо никакве податке о мосту, ни какав је квалитет челик, ни бетона - рекао је Јанковић.
Истакао је да су расписали тендер за два надвожњака до самог моста.
- Морамо добити податке. Или ћемо радити санацију или ћемо радити све ново. Очекујем те радове наредне године, поново ће бити обустава, али рокови ће бити кратки и брзо ћемо завршити - јасан је Јанковић.
Јанковиће је додао да и наредне године грађани могу очекивати велики инвестициони циклус што се тиче цијеле путне мреже у Српској.
(РТРС)
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