Хегсет разговарао са Нетанјахуом током ненајављене посјете

Аутор:АТВ редакција
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Амерички министар одбране Пит Хегсет одржао је тајни састанак са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом током ненајављене посјете Израелу, преноси "Аксиос", позивајући се на два упућена извора.
Након овог извјештаја, Хегсет је потврдио да је ненајављено путовао на Блиски исток, али није прецизирао локацију. Он је само рекао да се састао са америчким трупама док је био у тој регији.
Састанак Хегсета и израелског премијера одржан је у ваздухопловној бази "Овда" на југу Израела, гдје су стационирани амерички борбени авиони и системи за снабдијевање горивом, рекли су извори "Аксиосу".
Из извјештаја није јасно да ли су састанку присуствовали још неки израелски званичници или војно особље.
Вијест о Хегсетовој јучерашњој посјети стигла је дан након што је амерички предсједник Доналд Трамп подржао Нетанјахуа на изборима сљедеће седмице - првим у Израелу од напада терористичке групе Хамас 7. октобра 2023. године, који је потресао земљу и гурнуо је у рат у Гази, Либану и Ирану, преноси Срна.
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