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Мелони шаље 500 војника да обране Милано: Луксузни брендови уклањају робу из излога

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20.10.2026 08:31

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Мелони шаље 500 војника да обране Милано: Луксузни брендови уклањају робу из излога
Фото: Tanjug / AP / Stefano Porta

Италијанска влада послаће 500 додатних војника како би „одбранили Милано“ након дводневних нереда током којих су се демонстранти сукобили са полицијом, пљачкали продавнице и уништавали имовину, саопштио је потпредсједник владе Матео Салвини.

Очекује се да ће распоређивање војника бити дио пакета безбједносних мјера о којима би влада требало да одлучује на данашњој сједници. Ова одлука донесена је у тренутку када су продавнице у центру Милана почеле раније да затварају врата и прекривају излоге даскама, страхујући од поновног избијања насиља у италијанском финансијском центру, пише Гардијан.

Протест у Италији
Протест у Италији
Tanjug / AP / Stefano Porta

„Од ријечи до дјела: још 500 војника за одбрану Милана“, написао је на друштвеним мрежама Салвини, лидер десничарске странке Лига, која је дио владајуће коалиције.

Палили контејнере за смеће

Већина продавница у луксузној миланској трговачкој четврти Виа Монте Наполеоне, у којој се налазе брендови попут Шанела, Тифанија и Диора, из предострожности је уклонила робу из излога. Улицом су патролирали полицајци, док је неколико туриста посматрало ситуацију.

Неколико стотина демонстраната са капуљачама, од којих су, како се вјерује, многи малољетници, током викенда је палило контејнере за смеће и пљачкало продавнице у центру града. Нереди су избили након протеста одржаног у суботу, који је у почетку био миран, а чији су учесници жељели да скрену пажњу на лоше јавне услуге и раст трошкова живота.

Протест у Италији
Протест у Италији
Tanjug / AP / Marco Ottico

Међу опљачканим продавницама били су спортски ланци Декатлон и Арктерикс, као и пословнице телекомуникационог оператера Водафон, показали су телевизијски снимци. Модни брендови Левис и Андер Армор, као и Декатлон, прекрили су излоге картоном и дрвеним плочама.

Мелони планира пооштравање закона

Италијанска премијерка Ђорђа Мелони, пред којом су сљедеће године национални избори, осудила је насиље и јуче одржала састанак са министрима и челницима безбједносних служби како би размотрили ситуацију.

Протест у Италији
Протест у Италији
Tanjug / AP / Stefano Porta

„Влада ће одлучно одговорити на ове нападе на државу, између осталог и мјерама усмјереним на сузбијање малољетничког насиља“, написао је на друштвеној мрежи Икс министар спољних послова Антонио Тајани, који је, попут Салвинија, такође потпредсједник владе.

Према писању листа Коријере дела Сера, Мелони у оквиру планираних мјера разматра продужење превентивног притвора за малољетнике и обрачун са малољетничким бандама. Разматра се и раније увођење појединих одредби постојећег закона о безбједности, који се тренутно налази у парламентарној процедури.

Немири подсјећају на оне у Француској

Италијанска полиција саопштила је да је током недјељних нереда у Милану привела 271 младу особу. Нередима су претходили сукоби у суботу у другим градовима на сјеверу Италије, укључујући Болоњу, Брешу, Бергамо и Торино. Према полицијском извјештају објављеном у недјељу, у Торину је ухапшено 28 демонстраната.

Немири подсјећају на оне у сусједној Француској, гдје су стотине хиљада људи, незадовољних растом трошкова живота и погоршањем јавних услуга, у суботу изашле на улице. Ријеч је о неким од најнасилнијих протеста у тој земљи посљедњих година, преноси Индекс.

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Тагови :

Италија

Протести у Европи

Ђорђа Мелони

Милано

Протести

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