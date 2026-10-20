Мелони шаље 500 војника да обране Милано: Луксузни брендови уклањају робу из излога

Аутор:АТВ редакција
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Италијанска влада послаће 500 додатних војника како би „одбранили Милано“ након дводневних нереда током којих су се демонстранти сукобили са полицијом, пљачкали продавнице и уништавали имовину, саопштио је потпредсједник владе Матео Салвини.
Очекује се да ће распоређивање војника бити дио пакета безбједносних мјера о којима би влада требало да одлучује на данашњој сједници. Ова одлука донесена је у тренутку када су продавнице у центру Милана почеле раније да затварају врата и прекривају излоге даскама, страхујући од поновног избијања насиља у италијанском финансијском центру, пише Гардијан.
„Од ријечи до дјела: још 500 војника за одбрану Милана“, написао је на друштвеним мрежама Салвини, лидер десничарске странке Лига, која је дио владајуће коалиције.
🔴 Milan’s city center sees another day of turmoil as protesters storm supermarket, ransack shops and block streets with makeshift barricades
📌 Italian police detain 160 people, around 80% of them minors, as officers confront crowds with water cannon and tear gas https://t.co/ZaGUR4JloS— Anadolu English (@anadoluagency) October 18, 2026
Већина продавница у луксузној миланској трговачкој четврти Виа Монте Наполеоне, у којој се налазе брендови попут Шанела, Тифанија и Диора, из предострожности је уклонила робу из излога. Улицом су патролирали полицајци, док је неколико туриста посматрало ситуацију.
Police in Milan clashed on Sunday with protesters throwing stones and looting shops during demonstrations against poor services and the rising cost of living, a day after similar unrest in several Italian cities. https://t.co/irD14xzrfk— ABC News (@ABC) October 20, 2026
Неколико стотина демонстраната са капуљачама, од којих су, како се вјерује, многи малољетници, током викенда је палило контејнере за смеће и пљачкало продавнице у центру града. Нереди су избили након протеста одржаног у суботу, који је у почетку био миран, а чији су учесници жељели да скрену пажњу на лоше јавне услуге и раст трошкова живота.
Међу опљачканим продавницама били су спортски ланци Декатлон и Арктерикс, као и пословнице телекомуникационог оператера Водафон, показали су телевизијски снимци. Модни брендови Левис и Андер Армор, као и Декатлон, прекрили су излоге картоном и дрвеним плочама.
Protests over rising cost of living and poor public services have turned violent in Milan, with police firing tear gas and water cannon. https://t.co/mDWHO4fpoL— Channel 4 News (@Channel4News) October 19, 2026
Италијанска премијерка Ђорђа Мелони, пред којом су сљедеће године национални избори, осудила је насиље и јуче одржала састанак са министрима и челницима безбједносних служби како би размотрили ситуацију.
„Влада ће одлучно одговорити на ове нападе на државу, између осталог и мјерама усмјереним на сузбијање малољетничког насиља“, написао је на друштвеној мрежи Икс министар спољних послова Антонио Тајани, који је, попут Салвинија, такође потпредсједник владе.
Према писању листа Коријере дела Сера, Мелони у оквиру планираних мјера разматра продужење превентивног притвора за малољетнике и обрачун са малољетничким бандама. Разматра се и раније увођење појединих одредби постојећег закона о безбједности, који се тренутно налази у парламентарној процедури.
Италијанска полиција саопштила је да је током недјељних нереда у Милану привела 271 младу особу. Нередима су претходили сукоби у суботу у другим градовима на сјеверу Италије, укључујући Болоњу, Брешу, Бергамо и Торино. Према полицијском извјештају објављеном у недјељу, у Торину је ухапшено 28 демонстраната.
Немири подсјећају на оне у сусједној Француској, гдје су стотине хиљада људи, незадовољних растом трошкова живота и погоршањем јавних услуга, у суботу изашле на улице. Ријеч је о неким од најнасилнијих протеста у тој земљи посљедњих година, преноси Индекс.
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