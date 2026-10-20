Трамп и Ким поново у центру пажње: Хоће ли доћи до сусрета?

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп није потврдио да би се могао састати са сјевернокорејским лидером Ким Џонг Уном са којим, како је рекао, има добре личне односе.
"Не знам, нисам сигуран. Мој однос са Ким Џонг Уном веома је добар", изјавио је Трамп одговарајући на питање о шансама да се састане са сјевернокорејским лидером у Кини на маргинама самита АПЕК-а у новембру.
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У кинеском граду Шенжену 18. и 19. новембра биће одржан састанак лидера АПЕК-а. Очекује се да ће, поред Трампа, састанку присуствовати и руски предсједник Владимир Путин, преноси Срна.
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