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Трамп и Ким поново у центру пажње: Хоће ли доћи до сусрета?

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20.10.2026 07:41

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Предсједник Доналд Трамп поздравља присутне новинаре на уласку у Бијелу кућу, 20. октобар 2026. године
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп није потврдио да би се могао састати са сјевернокорејским лидером Ким Џонг Уном са којим, како је рекао, има добре личне односе.

"Не знам, нисам сигуран. Мој однос са Ким Џонг Уном веома је добар", изјавио је Трамп одговарајући на питање о шансама да се састане са сјевернокорејским лидером у Кини на маргинама самита АПЕК-а у новембру.

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У кинеском граду Шенжену 18. и 19. новембра биће одржан састанак лидера АПЕК-а. Очекује се да ће, поред Трампа, састанку присуствовати и руски предсједник Владимир Путин, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Ким Џонг Ун

Сјеверна Кореја

Састанак

Владимир Путин

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