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Трамп о Паризу: Врло брзо ће бити муслимански град

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20.10.2026 08:40

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Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у понедјељак да ће Париз „врло брзо бити муслимански град“, поново оптужујући имиграцију и француског предсједника Емануела Макрона за насилне нереде у Француској.

- Као што знате, Париз ће врло брзо бити муслимански град, а то није био договор - рекао је Трамп новинарима испред Бијеле куће, одговарајући на питање о нередима који су претходних дана захватили Француску.

Поновио је да је још раније упозоравао Макрона како прави велику грешку допуштајући улазак људима из цијелог свијета у Француску.

- Рекао сам Емануелу: затвори границе. Оно што се дешава у Француској има везе с имиграцијом. Не са школама, ни са чим другим - изјавио је Трамп.

Истог дана огласио се и на друштвеној мрежи Трут соушал, гдје је написао да су мигранти преузели Француску, позивајући Париз да што прије затвори границе.

Француске власти су у понедјељак увеле полицијски час у појединим дијеловима Париза, Лила и Нице. Према подацима француског министра унутрашњих послова Лорана Нунеза, у суботу је ухапшено 1.800 особа, док је више од 500 полицајаца, жандара и ватрогасаца повријеђено.

Нунез је за насиље оптужио крајњу љевицу и пљачкаше, не спомињући имиграцију.

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Тагови :

Доналд Трамп

Париз

протести у Француској

Протести у Европи

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