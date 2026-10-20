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Њемачка индустрија изгубила готово пола милиона радних мјеста од 2019. године

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20.10.2026 08:12

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Грађевински радници са заштитним шлемовима на активном градилишту са заштитним оградама.
Фото: pexels/Boris Hamer

Њемачка индустрија изгубила је 496.000 радних мјеста обухваћених системом социјалног осигурања од почетка 2019. до краја 2025. године, што представља пад од 7,1 одсто, док је у услужном сектору у истом периоду отворено више од 2,2 милиона нових послова, показују данас објављени подаци минхенског института Ифо.

Нова радна мјеста у услужном сектору настала су првенствено у здравству и социјалним услугама, као и у јавној управи, напомиње се у извјештају.

Смањење запослености у индустрији посебно је погодило аутомобилски и машински сектор, који су до сада били међу главним покретачима њемачког привредног развоја.

„Њемачка пролази кроз убрзану структурну трансформацију. Иронично је што су управо то сектори који су до сада одржавали наш просперитет у паду“, изјавио је директор института Ифо у Дрездену Јоахим Рагниц.

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Број незапослених у Њемачкој пао је у септембру испод три милиона, али је сезонско побољшање на тржишту рада било слабије него што је уобичајено за ово доба године, саопштила је недавно Савезна агенција за рад (БфА).

У септембру обично почиње јесење побољшање на тржиштима рада, али сада на почетку овог периода нема велике динамике, рекла је предсједница Савезне агенције за рад Андреа Налес, додавши да је потражња за радницима у Њемачкој и даље релативно слаба, преноси Спутник.

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Тагови :

економија

Њемачка

Радници

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