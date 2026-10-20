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Да ли је полицијски час дао резултате у Француској?

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20.10.2026 08:00

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Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Дјелимични полицијски час уведен у дијеловима Париза и других градова након вишедневних протеста који су прерасли у насиље помогао је да се мир одржи преко ноћи, изјавио је француски премијер Себастијан Лекорну.

Он је рекао да ће локалне власти на терену моћи поново да уведу дјелимични полицијски час вечерас у областима гдје сматрају да је то потребно.

Лекорну је јуче изјавио да и проглашавање ванредног стања остаје једна од опција, али да је полицијски час примјеренији ситуацији.

Лист "Монд" писао да је париска полиција објавила да ће полицијски час у одређеним областима трајати од 23.00 до 6.00 часова, као и да су протести забрањени у одређеним дијеловима града од 20.00 до 6.00 часова.

Осим Париза, ова мјера уведена је у Лилу и околним мјестима Дуај, Ватиње и Денен, као и у Марсељу преноси Срна.

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Тагови :

протести у Француској

демонстрације

Париз

полицијски час

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