Logo

Колумбија: Погинуло 14 људи у урушавању нелегалног рудника

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.10.2026 07:38

Коментари:

0
рудник копање земља руда рудари
Фото: Pexels/Pho Tomass

Четрнаест људи је погинуло, а седам повријеђено у урушавању нелегалног рудника злата на југозападу Колумбије, саопштиле су локалне власти.

Несрећа се догодила у руралном сектору Чамберо у општини Санта Барбара де Искуанде, која се налази у провинцији Нарињо.

Гувернер Нариња Луис Алфонсо Ескобар изјавио је да су операције потраге и спасавања завршене.

Званичници наводе да је од 12 до 15 људи нестало након несреће.

Санта Барбара де Искуанде је окружена густом прашумом и до ње се може доћи само бродом или малим авионом, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

рудник

Урушавање рудника

погинули

Колумбија

Погинули рудари

Коментари (0)

Више из рубрике

Стивен Зелич

Свијет

Бивши полицајац убио двије жене током "игрица" у кревету, па њихова тијела ставио у кофере

3 ч

0
На фотографији коју је у суботу, 22. августа 2026. године, објавила прес-служба 93. одвојене механизоване бригаде „Холодни Јар“ Оружаних снага Украјине, украјински војници ходају улицом у граду Дружкивка на линији фронта, у Доњецкој области, Украјина.

Свијет

Откривена америчка "замка" за Украјину

3 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док дижу руке, прије него што је кренуо авионом Марин Ван са Јужног травњака Бијеле куће, у понедјељак, 12. октобра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Вријеме је да неко други преговара у име Украјине, могућ састанак с Путином и Си Ђинпингом

3 ч

0
Нетанјаху: Израел и САД имају недовршен посао у Ирану

Свијет

Нетанјаху: Израел и САД имају недовршен посао у Ирану

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

46

Туча у Броду, једна особа тешко повријеђена, превезена на УКЦ

10

36

Велика полицијска акција: Претреси на више локација, ухапшено осам особа због покушаја убиства

10

29

Трамп обећао пољопривредницима осам милијарди долара

10

27

У реализацији 1.054 уговора о закупу и 68 о концесији

10

23

Кошарац: Срби неће прихватити колективно жигосање

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима