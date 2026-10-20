Колумбија: Погинуло 14 људи у урушавању нелегалног рудника

Аутор:АТВ редакција
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Четрнаест људи је погинуло, а седам повријеђено у урушавању нелегалног рудника злата на југозападу Колумбије, саопштиле су локалне власти.
Несрећа се догодила у руралном сектору Чамберо у општини Санта Барбара де Искуанде, која се налази у провинцији Нарињо.
Гувернер Нариња Луис Алфонсо Ескобар изјавио је да су операције потраге и спасавања завршене.
Званичници наводе да је од 12 до 15 људи нестало након несреће.
Санта Барбара де Искуанде је окружена густом прашумом и до ње се може доћи само бродом или малим авионом, преноси Срна.
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