Нетанјаху: Израел и САД имају недовршен посао у Ирану

Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху захвалио је америчком предсједнику Доналду Трампу на подршци уочи избора у Израелу, поручивши да двојица лидера имају недовршен посао у вези са Ираном и проширењем Аврамових споразума.
Трамп је Нетанјахуа назвао великим ратником и поручио му да је човјек којег жели уз себе, уз оцјену да очекује његову убједљиву побједу на изборима.
Најмање 53 војника погинула су, а више од 200 регрута је рањено у јучерашњем нападу Хута на владин војни камп у покрајини Шабва на југу Јемена. Хути, које подржава Иран, преузели су одговорност за напад. Јеменска влада затражила је од Уједињених нација подршку за проглашење тог покрета терористичком организацијом.
Настављени су и израелски напади на Појас Газе, у којима је погинуло најмање пет Палестинаца, међу њима и двоје дјеце. Истовремено, Свјетски програм за храну УН најавио је обустављање помоћи за 500.000 људи због недостатка средстава.
Због погоршане безбједносне ситуације, израелска војска подигла је степен приправности уочи парламентарних избора, заказаних за 27. октобар. Америчке амбасаде у 12 земаља Блиског истока упозориле су своје држављане на могуће нападе Ирана и група које он подржава.
Тензије око Ирана обиљежиле су и дипломатске активности. Руски шеф дипломатије Сергеј Лавров допутовао је у Техеран, док је ирански министар Абас Аракчи оптужио израелског премијера Бењамина Нетанјахуа да покушава да увуче САД у нови рат.
Француски предсједник Емануел Макрон започео је турнеју по земљама Персијског залива посјетом Кувајту. Са лидерима региона разговараће о енергетској кризи, безбједности пловидбе кроз Ормуски мореуз и обезбјеђивању додатних количина нафте и дизела за Француску.
(РТС)
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