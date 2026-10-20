Откривена америчка "замка" за Украјину

Аутор:АТВ редакција
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Сергеј „Флеш“ Бескрестнов, савјетник украјинског предсједника Владимира Зеленског, рекао је да америчке обавјештајне службе настављају да пружају непотпуне и контрадикторне информације, а Вашингтон није дао јасно објашњење по овом питању, преноси Би-Би-Си.
„Изгледа веома чудно. Понекад добијемо ове информације прије него што напад почне, а понекад не. На примјер, синоћ смо их добили, али... минут прије него што је напад почео“, примјетио је Бескрестнов.
Истовремено, нагласио је да се сарадња са САД наставља. Према ријечима Бескрестнова, обавјештајни подаци и даље пристижу, а проблем се искључиво односи на систем упозоравања на ваздушне пријетње.
„Сједињене Државе вјероватно покушавају да нам кажу: 'Хајде да разговарамо, хајде да преговарамо са Русијом, требало би да пронађете компромис'“, каже Флеш.
Бескрестнов је такође рекао да Украјина има сопствене радарске податке, што јој омогућава да у ограниченој мјери упозори на приближавање напада, али да тренутно хитно проучава могућност коришћења алтернативних система комуникације.
„Сада разумијемо да нешто почиње да се дешава са Старлинком и нисмо сигурни који ће бити сљедећи корак“, додао је.
У Кијеву је једна особа погинула, а осам је повријеђено у нападу 19. октобра. Разарања су забиљежена у три округа. На лијевој обали престонице оштећена је инфраструктура црвене линије метроа. У Соломјанском округу оштећена је 25-спратна зграда, медицински објекат и тржни центар Космо Мултимол.
Новинар Радија Слободна Европа Алекс Рауфоглу извијестио је да САД поново нису упозориле Украјину на употребу балистичких ракета од стране Русије током ноћи, што је касније потврдио и предсједник Владимир Зеленски.
Амерички државни секретар Марко Рубио није могао да потврди да Украјина није добила претходно упозорење о балистичком ракетном нападу Руске Федерације на Кијев у оквиру размјене обавјештајних података.
Раније, 18. октобра, Зеленски је изјавио да су Сједињене Државе наставиле размјену обавјештајних података са Украјином након блокаде, наводно због удара на руске рафинерије. Према његовим ријечима, прије тога Украјина три дана није добијала податке о руским балистичким нападима.
Зеленски је раније појаснио да Украјина добија обавјештајне податке из многих земаља, али да су Сједињене Државе те које пружају информације о лансирању руских балистичких ракета.
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