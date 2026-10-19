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Нијемци упозорени да буду опрезни у Француској

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19.10.2026 12:41

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Француска демонстрације полиција протести
Фото: Anadolu/Hesham Elsherif

Њемачко Министарство спољних послова објавило је упозорење за путовања у Француску након протеста праћених насиљем у тој земљи, те упозорило путнике и на могуће даље немире.

"Будите опрезни и избјегавајте демонстрације ако је могуће", наводи се у саопштењу објављеном на интернет страници Министарства.

Из Министарства су упозорили да се не могу искључити протести и нереди у наредним данима.

Осим тога, путницима је савјетовано да слиједе упутства француских снага безбједности, пренијела је агенција Анадолија.

"Имајте у виду да, због недавних измјена закона, можете да се суочите са новчаним казнама и захтјевима за накнаду штете ако не напустите неодобрене и насилне демонстрације када вам је то наређено", указује се у објави.

Француска полиција јуче је употријебила сузавац и водене топове против демонстраната у центру Париза, дан након што су демонстрације због трошкова живота широм земље биле обиљежене насиљем које је резултовало са више од 2.000 хапшења, преноси Срна.

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Тагови :

протести у Француској

Протести у Европи

Њемачка

Упозорење

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