Нијемци упозорени да буду опрезни у Француској

Аутор:АТВ редакција
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Њемачко Министарство спољних послова објавило је упозорење за путовања у Француску након протеста праћених насиљем у тој земљи, те упозорило путнике и на могуће даље немире.
"Будите опрезни и избјегавајте демонстрације ако је могуће", наводи се у саопштењу објављеном на интернет страници Министарства.
Из Министарства су упозорили да се не могу искључити протести и нереди у наредним данима.
Осим тога, путницима је савјетовано да слиједе упутства француских снага безбједности, пренијела је агенција Анадолија.
"Имајте у виду да, због недавних измјена закона, можете да се суочите са новчаним казнама и захтјевима за накнаду штете ако не напустите неодобрене и насилне демонстрације када вам је то наређено", указује се у објави.
Француска полиција јуче је употријебила сузавац и водене топове против демонстраната у центру Париза, дан након што су демонстрације због трошкова живота широм земље биле обиљежене насиљем које је резултовало са више од 2.000 хапшења, преноси Срна.
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